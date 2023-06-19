Касинский: британские СМИ открыто заявляют, что в Познани готовят диверсионные группы на случай госпереворотов
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.
Алена Сырова, СТВ:
Одна из главных угроз, которую мы видим, – это возможность проникновения так называемых диверсионных групп на территорию страны, которые могут совершать разные теракты. И глава государства ориентирует нас, что каждый должен спокойно заниматься своим делом. Есть определенные военные процессы – силовой блок их контролирует. Вместе с тем, может, вы уже это как-то замечаете, когда работаете с людьми? Может, этого недостаточно и на это нужно акцентировать внимание, чтобы наши люди были повнимательнее? Да, мирно заниматься своими делами, но в шапку не спать. Когда потом начинают раскручивать определенные события и выясняется, что тот того-то не заметил, тот – сего-то. А можно было предотвратить. Может, горячую линию открывать?
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Горячие линии работают как в военном ведомстве, так и в других силовых ведомствах. У нас горячая линия работает круглосуточно. Иногда от граждан поступают звонки. Конечно, повысить бдительность никогда не помешает.
К вопросу про тактическое ядерное оружие, то же самое. Что из этого делать проблему? Проблему пытаются сделать наши западные партнеры, соседи. Главнокомандующий очень четко определил: мы ни на кого не собираемся нападать. Применение тактического ядерного оружия – Главнокомандующий тоже четко очертил эти границы: в случае агрессии. Так в чем проблема? Не лезьте к нам, и оружие будет лежать на складах. Никаких проблем. Мы ни на кого не собираемся нападать.
Алена Сырова:
Проблемы в том, что поступает информация о том, что готовится в Польше.
Леонид Касинский:
Наверное, мы кому-то спутали планы.
Алена Сырова:
Да, в Польше готовятся группы, которые тренируются для возможности госпереворотов.
Леонид Касинский:
Британские СМИ на днях заявили открыто о том, что в Познани готовятся. Они просто цитируют это, но никто же не говорит, что это плохо, что в Польше готовятся боевики, чтобы подорвать государственный строй. Поэтому бдительность не помешает. И наши граждане должны это понимать. Это важно сегодня, потому что мы видим те формы и методы, которые применяются сегодня с украинской стороны, спецслужбами Запада. Это террористические методы ведения войны.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы оставляете за собой право называть их партнерами?
Леонид Касинский:
В соответствии с Концепцией национальной безопасности, у нас нет врагов. Наверное, мы не будем переходить грани. В отличие от них, будем называть их западными партнерами.