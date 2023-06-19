Касинский: британские СМИ открыто заявляют, что в Познани готовят диверсионные группы на случай госпереворотов

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.

Алена Сырова, СТВ:

Одна из главных угроз, которую мы видим, – это возможность проникновения так называемых диверсионных групп на территорию страны, которые могут совершать разные теракты. И глава государства ориентирует нас, что каждый должен спокойно заниматься своим делом. Есть определенные военные процессы – силовой блок их контролирует. Вместе с тем, может, вы уже это как-то замечаете, когда работаете с людьми? Может, этого недостаточно и на это нужно акцентировать внимание, чтобы наши люди были повнимательнее? Да, мирно заниматься своими делами, но в шапку не спать. Когда потом начинают раскручивать определенные события и выясняется, что тот того-то не заметил, тот – сего-то. А можно было предотвратить. Может, горячую линию открывать?

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Горячие линии работают как в военном ведомстве, так и в других силовых ведомствах. У нас горячая линия работает круглосуточно. Иногда от граждан поступают звонки. Конечно, повысить бдительность никогда не помешает. К вопросу про тактическое ядерное оружие, то же самое. Что из этого делать проблему? Проблему пытаются сделать наши западные партнеры, соседи. Главнокомандующий очень четко определил: мы ни на кого не собираемся нападать. Применение тактического ядерного оружия – Главнокомандующий тоже четко очертил эти границы: в случае агрессии. Так в чем проблема? Не лезьте к нам, и оружие будет лежать на складах. Никаких проблем. Мы ни на кого не собираемся нападать.

Алена Сырова:

Проблемы в том, что поступает информация о том, что готовится в Польше. Леонид Касинский:

Наверное, мы кому-то спутали планы. Алена Сырова:

Да, в Польше готовятся группы, которые тренируются для возможности госпереворотов.