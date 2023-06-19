Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Сегодня у меня, к сожалению, исключение – грустная весть…

Кто олицетворяет для нас образ итальянца, борющегося за свободу и независимость? Это, конечно, Джузеппе Гарибальди. Его имя не отразилось на политической карте самой революционной в мире страны – СССР, зато фамилию другого итальянца многие из нас произносят, не задумываясь, что она принадлежит Пальмиро Тольятти, некогда генеральному секретарю Итальянской коммунистической партии, а не только волжскому городу, где производили легковушки по образу итальянских Fiat.

А кто еще из итальянцев связывается в нашем сознании с борьбой за идеалы дружбы, сотрудничества и национального достоинства? После Тольятти – никто! Ни одной фамилии… Пустота.

Послевоенная американизация итальянской жизни дала свои горькие плоды – у Италии не стало лидеров. Помните знаковую сцену из «Крестного отца», снятого итало-американцем Фрэнком Копполой? Местные сицилийские охранники Майкла Корлеоне, грозные и молчаливые, полные «достоинства» истинных «солдат чести», при виде проезжающих на грузовике американских солдат бесстыдно и призывно кричат им: «Эй, Джонни, забери меня в Америку!». После этого понятно, почему лучшие американские вестерны снимались в Италии и под музыку Эннио Морикконе – итальянская мечта превратилась в американскую.