«Наша рука стала первой, которая помогает Союзу Мьянма выбраться из ада». Кривошеев – о визите Лукашенко в Мьянму

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:

Здесь наша рука стала первой, которая помогает Союзу Мьянма выбраться из всего этого военно-политического, экономического ада, в который эту несчастную страну, прекрасную страну, крупную страну Глобального Юга погрузили бывшие колонизаторы. Мне кажется, действительно правы наши мьянманские коллеги и друзья в оценках этого визита. Он исторический. Президент Беларуси этим визитом открывает для нашего среднего европейского государства новую географию. Это эпоха новых экономических, геополитических, геостратегических приобретений, открытий для Республики Беларусь. Таким же, кстати, открытием, сопоставимым по масштабу, было открытие Латинской Америки через Венесуэлу, через Эквадор, через Кубу, куда мы заходили. И посмотрите, какие результаты принесло это сотрудничество для Беларуси, сколько раз Латинская Америка выручала Беларусь, откровенно выручала.

Сейчас пришла очередь Беларуси выручать Мьянму, и там действительно огромный дефицит квалифицированных медиков. Там, конечно, тяжелая ситуация с лекарствами. Если бы, кстати, не Китайская Народная Республика, ситуация была бы вообще чудовищной. А у Беларуси (и Президент об этом сказал) есть эти компетенции, и мы не идем туда даже просто продать тысячу лекарств, которые запатентованы и разработаны в Республике Беларусь. А мы готовы воспитывать на нашей технологической базе новую элиту Мьянмы. И учителей, и преподавателей колледжей, вузов, готовы фармацевтов воспитывать новых, готовы воспитывать новых строителей, готовы воспитывать новых машиностроителей. И об этом идет речь, потому что один из вопросов, одна из проблем – это, конечно, продовольственная безопасность Мьянмы. С этим тяжело не только в Мьянме, но и в целом ряде государств Глобального Юга. И если мы справились в Зимбабве с тяжелейшим климатом, гораздо более тяжелым, чем там, я думаю, что мы вместе с мьянманским народом справимся и там.

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