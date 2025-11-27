Богодель: Минск поставит точку в конфликте между Россией и Украиной

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Президенту нашему задали вопрос, а вы готовы стать посредником? Он сказал: боже упаси. А ведь Беларусь тоже играет очень немаловажную роль, и американцы это четко просекли. Ведь посмотрите, все гуманитарные вопросы между Россией и Украиной решаются исключительно через Беларусь. Все идет только через нас. И обмен телами, и обмен военнопленных. Это только то, что мы знаем, и то, что на поверхности. Понимаете, то есть здесь вопрос Беларуси, он очень важный.

У меня такое ощущение, что все равно вопрос будет решаться между тремя странами. Это наше жизненное пространство, это наши цивилизационные ареалы обитания, если так можно назвать, восточнославянские, где мы должны находиться. И переговоры, я уверен, будут вестись в Минске. Мне вот почему-то кажется, все идет именно к этому. Ну, неудачно там все время получается в Стамбуле, еще где-то там, в других странах. Я думаю, Минск все-таки должен поставить точку.

Ведь если мы не разрешим наши противоречия между тремя национальностями одного народа большого, восточнославянского, когда-то мы его назвали «Русский мир», потом испугались и перестали почему-то так называть. Не надо пугаться, абсолютно правильно это было в свое время названо. И самое главное, чтобы мы четко понимали, who is who, если определиться. И здесь, я говорю, этот вопрос должен быть решен именно между нами.

Это, я уверен, понимают и российский глава государства, и белорусский глава государства. И даже, как ни странно, американский. Вот только почему-то не доходит. Ну потому что, наверное, выборов не было. Очень долго.

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