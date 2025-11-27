Богодель: Минск поставит точку в конфликте между Россией и Украиной

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ и другие важнейшие международные события. В эфире заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богодель.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Президенту нашему задали вопрос, а вы готовы стать посредником? Он сказал: боже упаси. А ведь Беларусь тоже играет очень немаловажную роль, и американцы это четко просекли. Ведь посмотрите, все гуманитарные вопросы между Россией и Украиной решаются исключительно через Беларусь. Все идет только через нас. И обмен телами, и обмен военнопленных. Это только то, что мы знаем, и то, что на поверхности. Понимаете, то есть здесь вопрос Беларуси, он очень важный.
У меня такое ощущение, что все равно вопрос будет решаться между тремя странами. Это наше жизненное пространство, это наши цивилизационные ареалы обитания, если так можно назвать, восточнославянские, где мы должны находиться. И переговоры, я уверен, будут вестись в Минске. Мне вот почему-то кажется, все идет именно к этому. Ну, неудачно там все время получается в Стамбуле, еще где-то там, в других странах. Я думаю, Минск все-таки должен поставить точку.
Ведь если мы не разрешим наши противоречия между тремя национальностями одного народа большого, восточнославянского, когда-то мы его назвали «Русский мир», потом испугались и перестали почему-то так называть. Не надо пугаться, абсолютно правильно это было в свое время названо. И самое главное, чтобы мы четко понимали, who is who, если определиться. И здесь, я говорю, этот вопрос должен быть решен именно между нами.
Это, я уверен, понимают и российский глава государства, и белорусский глава государства. И даже, как ни странно, американский. Вот только почему-то не доходит. Ну потому что, наверное, выборов не было. Очень долго.
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