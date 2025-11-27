Богодель: Трамп выступает миротворцем только в тех условиях, когда это выгодно и есть сделка

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Разделяй, стравливай и властвуй. Поиск слабых звеньев абсолютно везде: в ОДКБ, ШОС, БРИКС. Соединенные Штаты всегда и везде ищут слабые звенья. Поэтому я говорю, что Соединенные Штаты сегодня, их с повестки дня не надо скрывать. Ничего там нет, чтобы их интересовали в плане того, что им жалко тех русских солдат, что жалко украинских солдат, которые погибают там по 25 тысяч в неделю. Это все просто слова. У них есть только интересы Америки. И Трамп это никогда нигде не скрывает. И нужно к этому именно так относиться.

Он миротворец только в тех условиях, когда это выгодно, когда есть сделка. А эта сделка объективно сегодня прослеживается в Российской Федерации, в Украине, в Европе. Это самый богатый куш для того, как выйти туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион, о котором мы говорим. Поэтому и Китай тоже устраняют от этих переговоров. В принципе, если Китая нет, то и переговариваться с ним не о чем. Вот что, на мой взгляд, сегодня Соединенные Штаты четко определили. А то, что они сторона конфликта, об этом надо напоминать. И это нужно обязательно включать.

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