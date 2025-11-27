Богодель: Трамп выступает миротворцем только в тех условиях, когда это выгодно и есть сделка

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ и другие важнейшие международные события. В эфире заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богодель.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Разделяй, стравливай и властвуй. Поиск слабых звеньев абсолютно везде: в ОДКБ, ШОС, БРИКС. Соединенные Штаты всегда и везде ищут слабые звенья. Поэтому я говорю, что Соединенные Штаты сегодня, их с повестки дня не надо скрывать. Ничего там нет, чтобы их интересовали в плане того, что им жалко тех русских солдат, что жалко украинских солдат, которые погибают там по 25 тысяч в неделю. Это все просто слова. У них есть только интересы Америки. И Трамп это никогда нигде не скрывает. И нужно к этому именно так относиться.
Он миротворец только в тех условиях, когда это выгодно, когда есть сделка. А эта сделка объективно сегодня прослеживается в Российской Федерации, в Украине, в Европе. Это самый богатый куш для того, как выйти туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион, о котором мы говорим. Поэтому и Китай тоже устраняют от этих переговоров. В принципе, если Китая нет, то и переговариваться с ним не о чем. Вот что, на мой взгляд, сегодня Соединенные Штаты четко определили. А то, что они сторона конфликта, об этом надо напоминать. И это нужно обязательно включать.
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