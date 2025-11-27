«Они поняли, что у нас есть не только голуби, но еще и ястребы»: Богодель о закрытии Литвой границы с Беларусью

Григорий Азаренок, СТВ:

Хотите – орите. Про пиратство, про что-то еще. Визжите. Закрыли границу? Вы закрыли. Машины на стоянку, под охрану, 120 евро. Вы заплатите потом. А куда вы денетесь, ваши люди? Они едут, когда вы открываете границу. Все, визжите, там орите. Вот проявилась жесткость. Все, побежали открывать раньше времени. Хотя пытаются еще как-то схимичить, пытались долго. Но вот жесткая, четкая позиция. И знаете, как коты – к лотку приучаются.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Знаете, что самое главное? Какой вывод они сделали? Даже мы, наверное, не столько этого заметили, но я понимаю, что внешнеполитические наши структуры это все и так понимали, это все было выстроено соответствующим образом. Что поняли эти на Западе? Да, про лото, кстати. О чем я так говорю? Вы знаете, они привыкли, что белорусы всегда такие люди, которые настроены на добрососедские отношения. Соседи даны нам Богом, мы стараемся все для них, такие у нас высокие слова, они причем не просто высокие, это просто наши отношения. Ну такой у нас менталитет. Наверное, он вообще такой, славянский менталитет.

И они к этому привыкли. И они подумали, что у нас во внешней политике исключительно голуби. И вдруг для них была, понимаете, полная неожиданность то, что, оказывается, в Беларуси есть не только голуби, но еще и ястребы. Понимаете, мы первый раз по-настоящему продемонстрировали наших ястребов в отношении Литвы. По-настоящему первый раз. Думаю, литовцы сейчас очень много чего пересмотрят. Они нам этого не простят. Они сейчас будут думать. Ведь они говорили о том, что и Калининградскую область давайте прикроем. И не зря про шарики они вспомнили с Калининградской области. Все это не зря. И на сегодняшний день, поверьте, они будут стараться еще раз, но они уже четко знают, что у нас есть еще помимо голубей ястребы, и это немаловажно.

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