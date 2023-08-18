«Надо спасать нацию, её будущее». Эксперты советуют украинским властям прислушаться к словам Лукашенко

Новости Беларуси. Свыше 800 тысяч просмотров менее чем за сутки. И это только на YouTube-канале Дианы Панченко. Большое интервью Александра Лукашенко украинской журналистке вызвало широкий общественный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощное интервью сильного политика. Эксперты комментируют основные посылы разговора и рассчитывают, что слова Александра Лукашенко будут услышаны украинскими политиками и в первую очередь их кураторами, коллективным Западом.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все вопросы должны решать не на поле боя, а за столом переговоров. Именно это неоднократно повторялось уже нашим Президентом, доводилось до руководства Украины и всего украинского народа. Надо прислушаться к словам нашего Президента, поскольку у него очень хорошие, есть в такое понятие, «чуйка» и умение предсказывать события, происходящие в ближайшей перспективе. Однозначно сегодняшние украинские власти не удержатся на вершине властной пирамиды, а на смену им должны прийти адекватные люди. Потому что Украина все, что могла, негативное в 2021, 2022 году получила. Сегодня надо спасать нацию, ее будущее, а на этой волне к власти должны приходить патриоты, те люди, которые понимают, что мир – это главное достояние любого государства.
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