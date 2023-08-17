Военкор Марьяна Наумова: если со мной что-то случится, мне будет не стыдно умереть

Григорий Азаренок, СТВ: Марьяна, ты же наверняка понимаешь, что одно дело – расторженные контракты, закрыта жизнь на Западе, какие-то санкции. А другое дело – террористы с той стороны, которые считают всех журналистов, которые появляются на территориях, своими личными врагами, записывают списки ГУР МО, и так или иначе ведется охота. Ты об этом когда-нибудь думала?

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

Я об этом задумываюсь регулярно с 2014 года, потому что я всегда освещала это в своих социальных сетях. Потому что у меня была какая-то аудитория моя спортивная, потом не только спортивная. Я показывала и рассказывала о том, как живут люди в Донбассе. Я регулярно выходила в эфиры телевидения, радио. Знаешь, на тот момент вообще тема Донбасса была такой черной меткой, и у меня кое-где получалось. Они рассказывают. Но в основном мне затыкали рот. Говорили, что давай об этом не будем, это такая очень закрытая тема непонятная. Тогда были какие-то полумеры, что мы вроде помогаем Донбассу, при этом что-то непонятно. Вроде здесь паспорта даем, а здесь ничего не получается, никак не реагируем.

Я всегда пыталась освещать эти темы, и, конечно, это привлекало внимание вражеской стороны, скажем так. Потому что даже мои спортивные коллеги по спорту начали удалять меня из друзей, писать различные гадости. Директор федерации украинской спортивной по пауэрлифтингу вообще писал мне просто угрозы: «Пусть она сдохнет» и так далее. Мне было вообще 15 лет. Представляешь, какая нагрузка на меня была эмоциональная. И потом это продолжалось все эти долгие годы. И сейчас, конечно, с началом СВО и появлением меня на федеральном канале это все усилилось в разы. Я чувствую себя здесь безопасней на линии фронта, нежели, например, когда я приезжаю в Москву, потому что были случаи, когда взрывали и военкоров, и публичных личностей.