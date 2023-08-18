Незалежко: лучше посидеть в тюрьме, нежели стрелять в своих. Почему военкомы Украины охотятся на граждан?

Тарік Незалежко, музыкант, политический обозреватель:

Я могу ошибаться, не являюсь военным экспертом, но я себе представляю, что сдача в плен – это не такой уж и простой выбор. Потому что ты не можешь быть уверен на 100 %, что человек – представитель другой армии – сейчас не разъярен и сможет тебя взять в плен. А вот если этот человек, допустим, вчера потерял товарища? Как вы думаете, будет он с распростертыми руками: давайте, хлопцы, заходзьце сюды – это один аспект. Второй аспект – то, что человек, допустим, понял, я уверен, что большинство всушников все прекрасно понимают, потому что мы следим в TikTok, что они выкладывают, но он может быть на первой линии, понимать, что необходимо сдаться, поднять руки, пойти навстречу и получить пулю в спину. Потому что, опять же, схема очень простая: всушники, как мясо, стоят спереди, а те элитные бандеровцы стоят сзади, понимаете? И вот эти моменты необходимо учитывать. А так, конечно, я всем говорю: ребята, если вас пытаются затащить в цкшники и все остальное – не деритесь, ничего, просто берите, рвите и никуда не идите. Если посадят в тюрьму, уж лучше посидеть в тюрьме, дождаться своих и выйти, нежели стрелять в своих из автомата. Потому что я сторонник того, что слишком добреньким нельзя быть. Люди должны понести наказание.

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