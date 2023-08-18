Новости Беларуси. Свыше 800 тысяч просмотров менее чем за сутки. И это только на YouTube-канале Дианы Панченко. Большое интервью Александра Лукашенко украинской журналистке вызвало широкий общественный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Кива, экс-депутат Верховной рады Украины, лидер антифашистского движения «Патриоты за жизнь»:

Политики на Украине или те, кто представляет режим Зеленского, являются прозападными марионетками. Это в первую очередь было сделано обращение к коллективному Западу, который сегодня колонизировал Украину, управляет и создает подобные военные конфликты, провоцируя и усугубляя сегодняшнюю ситуацию, которая забирает жизни славянских людей. А услышит ли его коллективный Запад? Думаю, после того, когда Александр Григорьевич сумел получить ядерное оружие тактического действия, теперь его будут слышать многие.

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