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Илья Кива: те, кто представляет режим Зеленского, являются прозападными марионетками

18 августа 2023 11:37
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Новости Беларуси. Свыше 800 тысяч просмотров менее чем за сутки. И это только на YouTube-канале Дианы Панченко. Большое интервью Александра Лукашенко украинской журналистке вызвало широкий общественный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты советуют украинским властям прислушаться к словам Лукашенко

Илья Кива: те, кто представляет режим Зеленского, являются прозападными марионетками-1

Илья Кива, экс-депутат Верховной рады Украины, лидер антифашистского движения «Патриоты за жизнь»:
Политики на Украине или те, кто представляет режим Зеленского, являются прозападными марионетками. Это в первую очередь было сделано обращение к коллективному Западу, который сегодня колонизировал Украину, управляет и создает подобные военные конфликты, провоцируя и усугубляя сегодняшнюю ситуацию, которая забирает жизни славянских людей. А услышит ли его коллективный Запад? Думаю, после того, когда Александр Григорьевич сумел получить ядерное оружие тактического действия, теперь его будут слышать многие.

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