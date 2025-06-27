Начинали как экономический, а теперь военный союз – Казаков сравнил саммиты ЕС и ЕАЭС

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Я сегодня сравнивал два саммита. Один, который проходил в Европе, саммит Европейского союза, и саммит Евразийского союза, которые являются конкурентами, как в экономике, так и, как оказалось, в военно-промышленном комплексе.

Сегодня стало известно о том, что якобы Россия будет требовать у Украины на переговорах в Стамбуле. Сегодня Владимир Путин в Минске заявил о том, что готов к третьему раунду переговоров. Так вот, Россия якобы будет требовать у Украины невступления в ЕС.

Это было обусловлено тем, что при вступлении в Европейский союз, который в будущем может стать такой же военизированной организацией, как, собственно говоря, и НАТО. И когда Президент говорит о том, что Евразийскому союзу на экономическом фронте нужно быть сильным, давай вспомним Киссинджера, который говорил о том, что для баланса нужны военная составляющая и экономическая составляющая. Если мы говорим об экономической составляющей, то и Европейский союз, который начинался с союза угля и стали в конце 50-х годов, тоже замышлялся как некая организация, которая должна была способствовать экономике, благосостоянию граждан. А теперь говорят о том что это прежде всего военный союз.

Я даже несколько раз уже у журналистов слышал такую интересную фразу страны НАТО и США... Почему-то уже так поделили, понимаешь? Понятное дело, что возможно это какая-то новая история, которая нам еще нужно будет перевалить. Но смысл в том, что Европейский союз милитаризируется на базе экономики, выделяются огромные деньги, 5 %, если мы помним, это уже на саммите НАТО было проговорено, будут выделяться европейскими государствами от своего ВВП для того, чтобы содержать Альянс. Ну и НАТО каким-то образом пытается руками США перевалить на Европейский союз войну в Украине. То есть вся экономика в итоге сводится к войне. Поэтому когда Президент сегодня говорил об экономике, говорил о глобальных логистических путях, говорил о глобальных создаваемых здесь производственных процессах, наверное самым главным оказалось… Первое, после вот этой 12-дневной войны Израиля и Ирана выступление главы государства на стороне Ирана и на такой большой площадке предоставление слова иранскому президенту. И насколько мы помним, Иран становится полноправной страной, государством-наблюдателей Евразийского экономического союза.