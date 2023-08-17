Лукашенко: военные прятались за здания: детские школы, сады. Почему России не удалось взять Киев за 3 дня?

Новости Беларуси. Военного конфликта в Украине можно было избежать в любой момент, можно и сейчас. Об этом в интервью известной украинской ведущей Диане Панченко заявил Президент, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Украине могла разворачиваться и в другом русле, выполняя украинская сторона Минские соглашения. Это было сложно, но необходимо для народов. Беларусь сделала все возможное, чтобы разрешить сложный момент. А вот Киев, напротив, развернул экономическую войну. Сегодня, 17 августа, прозвучали и новые подробности хода СВО. Панченко рассказала, что власти Украины сейчас активно пропагандируют историю о том, что в феврале 2022 года украинские военные смогли отбить Киев. Что происходило на самом деле? Александр Лукашенко впервые поделился подробностями.
Диана Панченко, украинская ведущая:
Был ли, на ваш взгляд, тот самый план взять Киев за три дня?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос действительно был нескольких дней. Если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы это была у вас война? Война бы уже закончилась.
Лукашенко: «Началось всё с прихватизации вашей бездумной». Когда Украина повернула не туда? Читайте здесь.
Диана Панченко:
Тут очень важный момент: в Украине все уверены, что Зеленский защитил Киев, украинская армия отразила это вторжение, и поэтому русские отошли.
Александр Лукашенко:
Слушайте, сказка и не больше того. Но все это создано, наверное, СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. И у меня с Путиным в связи с этим был разговор. Я говорю: война войной, но чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей. А в чем дело? Первое, что он мне сказал, – они на улицах первой наводкой выводят орудия РСЗО, зенитные орудия, не только танки. Прячутся за детские сады и больницы, как воевать по-военному с ними? Вот, говорит, проводим точечную операцию, мы на окраине Киева, мы не можем бить, как они, без разбора. То есть он переживал, что придется воевать так, что на месте этой школы ничего не останется, потому что они прячутся за школу, больницу. И правда, это было, это и сейчас есть там, где Бахмут, с ЧВК «Вагнер» мы разговаривали. Та же тактика. Прячутся за здания: детские школы, сады, где люди есть. Особенно дети. И вот, у меня с Путиным был разговор. И он говорит: как ты будешь бить в Киеве по ним, если они спрятаны за школами и детскими садами? Это почти дословно я вам передаю разговор. То есть опасения. Другой бы сказал: слушай, ну война, война идет, если начал войну – воюй. И он правду сказал, когда сказал: но мы еще и не начинали. И потом, не буду говорить о причинах, вы, наверное, знаете, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда. Ушли, и никакой Зеленский там ничего не отражал! Путин потом отвел эти войска. Как же он защитил? Он что, разбил армию российскую там? Нет. Поэтому зря он приписывает себе этот подвиг, которого там не было. Путин отвел эти войска от Киева.
«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в Президенты в 2025-м.