Лукашенко: военные прятались за здания: детские школы, сады. Почему России не удалось взять Киев за 3 дня?

Александр Лукашенко:

Слушайте, сказка и не больше того. Но все это создано, наверное, СМИ и самим Зеленским, чтобы показать свой героизм. И у меня с Путиным в связи с этим был разговор. Я говорю: война войной, но чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей. А в чем дело? Первое, что он мне сказал, – они на улицах первой наводкой выводят орудия РСЗО, зенитные орудия, не только танки. Прячутся за детские сады и больницы, как воевать по-военному с ними? Вот, говорит, проводим точечную операцию, мы на окраине Киева, мы не можем бить, как они, без разбора. То есть он переживал, что придется воевать так, что на месте этой школы ничего не останется, потому что они прячутся за школу, больницу. И правда, это было, это и сейчас есть там, где Бахмут, с ЧВК «Вагнер» мы разговаривали. Та же тактика. Прячутся за здания: детские школы, сады, где люди есть. Особенно дети. И вот, у меня с Путиным был разговор. И он говорит: как ты будешь бить в Киеве по ним, если они спрятаны за школами и детскими садами? Это почти дословно я вам передаю разговор. То есть опасения. Другой бы сказал: слушай, ну война, война идет, если начал войну – воюй. И он правду сказал, когда сказал: но мы еще и не начинали. И потом, не буду говорить о причинах, вы, наверное, знаете, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда. Ушли, и никакой Зеленский там ничего не отражал! Путин потом отвел эти войска. Как же он защитил? Он что, разбил армию российскую там? Нет. Поэтому зря он приписывает себе этот подвиг, которого там не было. Путин отвел эти войска от Киева.

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