Лукашенко: ядерное оружие, которое находится в Беларуси, не будет применено, если против нас не будет агрессии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ядерное оружие, которое находится в Беларуси, действительно не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания. Почему? Беларусь не Россия, чтобы наблюдать, ждать чего-то. От Бреста до Владивостока далеко, а у нас этот кусок земли можно захватить за месяц, и ничего не останется. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы согласно плану (а планы я публично утвердил, но, конечно, не рассказал об этих планах конкретно, какие они будут) ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие - это сильный сдерживающий фактор. Но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия. В противном случае мы что, безумцы? Мы не хотим этого.

Читайте также:

Лукашенко: «Началось все с прихватизации вашей бездумной». Когда Украина повернула не туда?

Лукашенко: военные прятались за здания: детские школы, сады. Почему России не удалось взять Киев за 3 дня?

«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты в 2025-м