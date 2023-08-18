Лукашенко: ядерное оружие, которое находится в Беларуси, не будет применено, если против нас не будет агрессии

Новости Беларуси. Свыше 800 тысяч просмотров менее чем за сутки. И это только на YouTube-канале Дианы Панченко. Большое интервью Александра Лукашенко украинской журналистке вызвало широкий общественный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто на самом деле хочет мира на украинской земле и кто в силах остановить кровопролитие? О будущем Украины и уроках для западных политиков. Это интервью стало еще одной возможностью узнать реальную ситуацию о происходящем между Россией и Украиной.
Лукашенко о Зеленском: ты герой какого романа? Ты герой их романа, но не украинского народа
На острые, волнующие вопросы Президент дал развернутые ответы. Один из них касался применения Беларусью тактического ядерного оружия. Возможно ли такое?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ядерное оружие, которое находится в Беларуси, действительно не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания. Почему? Беларусь не Россия, чтобы наблюдать, ждать чего-то. От Бреста до Владивостока далеко, а у нас этот кусок земли можно захватить за месяц, и ничего не останется. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы согласно плану (а планы я публично утвердил, но, конечно, не рассказал об этих планах конкретно, какие они будут) ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие - это сильный сдерживающий фактор. Но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия. В противном случае мы что, безумцы? Мы не хотим этого.
Читайте также:
Лукашенко: «Началось все с прихватизации вашей бездумной». Когда Украина повернула не туда?
Лукашенко: военные прятались за здания: детские школы, сады. Почему России не удалось взять Киев за 3 дня?
«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты в 2025-м