Алёна Дзиодзина: «Наш Президент ведёт Беларусь по пути сохранения»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В начале этой недели состоялось интервью Александра Лукашенко с украинской журналисткой Дианой Панченко. Насыщенный диалог с огромным количеством злободневных тем, о каждой из которых можно еще продолжать размышлять по отдельности. Размышлять реалистично, а не так, как у наших соседей, – навязано. Ведь войны у людей как раз начинаются с головы. По этой причине инфопространство на данный момент несет особое стратегическое значение.

«Если ты завоюешь чужие мозги, то в будущем победишь в любой войне. Поэтому нас через мозги могут к этому готовить», –подчеркнул Президент, размышляя о ценности «трезвого» разума. Как уже говорилось, обычно поступки людей берут начало именно с мысли. Ну а сам помысел нередко проникает в голову через миф, воспринятый с инфополя. И если не мы наполним пространство свое информацией, то его сформируют… Сложно бороться на этом фронте, однако не повод не воевать совсем. «В противном случае будешь воевать так, как воюет Россия с Украиной. Поэтому пытаемся, сопротивляемся, делаем все возможное», – рассказал Александр Лукашенко об одной из важных стратегий защиты, применяемых в Беларуси.

Ведь на примере Украины мы видим, что даже разумный социум можно толкать ненавидеть, когда бы людям по заблуждению думалось, будто чувства и агрессивные мысли – независящий личный выбор. Хотя по истине не совсем. И набор эмоциональных, поведенческих реакций предопределяется инфополем. Его основная закономерность в том, что оно абсолютно всегда заполнено. Имеет значение только кем, как и само наполнение. К примеру, Украину долго и планомерно к войне готовили. Начиная с поступков президента Кучмы и завершая медийным образом пришедшего к власти Зеленского. Информационное поле сыграло в этом процессе огромную роль.