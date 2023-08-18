Алёна Дзиодзина: «Наш Президент ведёт Беларусь по пути сохранения»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В начале этой недели состоялось интервью Александра Лукашенко с украинской журналисткой Дианой Панченко. Насыщенный диалог с огромным количеством злободневных тем, о каждой из которых можно еще продолжать размышлять по отдельности. Размышлять реалистично, а не так, как у наших соседей, – навязано. Ведь войны у людей как раз начинаются с головы. По этой причине инфопространство на данный момент несет особое стратегическое значение.
«Если ты завоюешь чужие мозги, то в будущем победишь в любой войне. Поэтому нас через мозги могут к этому готовить», –подчеркнул Президент, размышляя о ценности «трезвого» разума. Как уже говорилось, обычно поступки людей берут начало именно с мысли. Ну а сам помысел нередко проникает в голову через миф, воспринятый с инфополя. И если не мы наполним пространство свое информацией, то его сформируют… Сложно бороться на этом фронте, однако не повод не воевать совсем. «В противном случае будешь воевать так, как воюет Россия с Украиной. Поэтому пытаемся, сопротивляемся, делаем все возможное», – рассказал Александр Лукашенко об одной из важных стратегий защиты, применяемых в Беларуси.
Ведь на примере Украины мы видим, что даже разумный социум можно толкать ненавидеть, когда бы людям по заблуждению думалось, будто чувства и агрессивные мысли – независящий личный выбор. Хотя по истине не совсем. И набор эмоциональных, поведенческих реакций предопределяется инфополем. Его основная закономерность в том, что оно абсолютно всегда заполнено. Имеет значение только кем, как и само наполнение. К примеру, Украину долго и планомерно к войне готовили. Начиная с поступков президента Кучмы и завершая медийным образом пришедшего к власти Зеленского. Информационное поле сыграло в этом процессе огромную роль.
Алена Дзиодзина:
Помимо прочих задач, стратегической функцией президента Зеленского стало применение тактики «встречи» между обществом и «его» якобы президентской личностью. Со своей стороны это психологически склоняет общество поддержать решения не в пользу мира и как бы дает разрешение людям на ненависть. Но если бы все отрезвели, то непременно увидели, о чем очень подробно проговорил наш Президент в интервью: реалистичное положение украинских сил и в какую точку невозврата на самом деле ведут Украину… При иных условиях в инфополе за Зеленским, скорее бы, никто не пошел. Ни военные, ни украинцы. Если предполагать в теории.
А ведь аналогичной тактикой «встречи» можно было бы сохранить трезвость разума в социальном обществе. Все зависит – в каких руках «инструмент»! А механизмы обычно работают те же. «Дойди до каждого человека, достучись до него, повстречайся с ним, чтобы он тебя увидел. Поговори с ним. Вот это самое важное направление нашей работы. Люди это оценят. В том числе и я стараюсь встречаться, говорить, рассказывать», – подчеркнул Александр Лукашенко. Разница в том, что наш Президент ведет Беларусь по пути сохранения.
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