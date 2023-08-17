Лукашенко: «Началось всё с прихватизации вашей бездумной». Когда Украина повернула не туда?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если вы хотите сохранить целостность страны, процесса какого-то, кампании, ситуации, должно быть это единство, стержень должен быть. Это прежде всего государственный стержень, как у нас. Нас все время критикуют за эту вертикаль власти, диктатура и так далее. Но именно они, эта вертикаль и, как вы ее называете, диктатура...

Александр Лукашенко:

Дисциплина, порядок – они способствовали консолидации вокруг этого столпа всего народа. И нам все-таки удалось достучаться до людей, донести им, что надо делать. В том числе и сейчас я часто говорю: если вы не хотите, как Украина, воевать, давайте в поле будем работать. Люди это слышат. Вот я бываю у них, они это цитируют, слышат. Простые люди! Комбайнер выходит из комбайна и начинает мне это рассказывать. У вас это постепенно складывалось, но началось именно тогда, когда вы лакомые куски начали раздавать олигархам. То есть Украина была рассредоточена, разделена, в демократию вы начали играть, всех выбирать-переизбирать. И размыли ответственность этим самым. Но началось все с прихватизации вашей бездумной, вот с этого все началось. Вы растащили Украину и обидели людей. Украинцы были страшно недовольны той ситуацией. И все это накапливалось, но начиналось оттуда, экономика всему была основой. Вы разрушили богатейшую и красивейшую страну этим самым. Кучма, потом Ющенко, Янукович, эти все. Все это накапливалось. И на неопытного, абсолютно не политика, человека чуждого этой политике Володю Зеленского это все свалилось. Но ты даже в кино открыто, «Слуга народа» или как там, обещал. Ты видел эти проблемы: олигархи, ворье, жулики и ситуацию вокруг Украины, красивейшей и богатейшей страны. Ты это все видел. Взвалил на свои плечи – тащи.