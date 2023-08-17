«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты в 2025-м

Новости Беларуси. Военного конфликта в Украине можно было избежать в любой момент, можно и сейчас. Об этом в интервью известной украинской ведущей Диане Панченко заявил Президент, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Началось всё с прихватизации вашей бездумной». Когда Украина повернула не туда? Читайте здесь.

Журналистка восхитилась красотой нашей страны и закономерно задала вопрос о будущем Беларуси и электоральных кампаниях.