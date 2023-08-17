«Сейчас не до этого». Лукашенко рассказал, собирается ли баллотироваться в президенты в 2025-м

Новости Беларуси. Военного конфликта в Украине можно было избежать в любой момент, можно и сейчас. Об этом в интервью известной украинской ведущей Диане Панченко заявил Президент, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
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Журналистка восхитилась красотой нашей страны и закономерно задала вопрос о будущем Беларуси и электоральных кампаниях.
Диана Панченко, украинская ведущая:
Вы говорили, что следующие выборы будут непростыми. Означает ли это, что вы для себя приняли решение, что будете баллотироваться?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, я не принял никаких решений, честное слово. Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, выдержать, надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее власти зависят именно от этого, поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал и даже в узком-узком своем семейном кругу со своими детьми мы не обсуждали эту тему, нет. Сейчас не до этого.
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