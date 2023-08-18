Лукашенко о Зеленском: ты герой какого романа? Ты герой их романа, но не украинского народа

Новости Беларуси. Более 700 тысяч просмотров только на YouTube-канале Дианы Панченко. Большое интервью Александра Лукашенко дал накануне украинской журналистке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это возможность узнать реальную ситуацию о происходящем между Россией и Украиной. Ведь власти соседней страны блокируют любую неугодную им и их кураторам информацию. Войны можно и нужно было избежать. И Россия готова была выполнять Минские соглашения.

Диана Панченко, украинская ведущая:

На ваш взгляд, какой из сторон сейчас нужны переговоры? Вернее, какая из сторон может сейчас на них пойти? Зачем это Зеленскому, зачем это Западу, зачем это России? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня не надо уже говорить «Западу». Американцам это не нужно. И чем дальше будет идти война, тем лучше. Война – это дорого. И они тем самым хотят ослабить Россию. Не просто ослабить, на колени поставить. Им надо это. Но мы, украинцы, Зеленский, будем считать, нам это надо? Ведь лучшие люди погибают там. Украина теряет практически все. Украине это не надо. Диана Панченко:

Украине нет, Зеленскому?

Александр Лукашенко:

Да, вы правильно подчеркиваете. Украина – это не Зеленский, а Зеленский – это не Украина. Зеленскому… Ну слушайте, он «герой». Он в маечке разъезжает по всему миру с трезубцем и демонстрирует свой героизм. А они умеют похваливать на Западе. Помните, как Горбачева: «Горби, Горби, Горби!» – и Советский Союз развалился. Точно так происходит и с ним: «Ах, Зеленский! Ах, герой!» Ты герой какого романа, чьего ты романа герой? Ты герой их романа, но не украинского народа. Если народ одурманен их пропагандой, как они говорят – ничего не вижу плохого в пропаганде, но ей украинский народ одурманен сегодня – там же иных точек зрения нет. Свидетельством тому, как меня информировали, являетесь и вы. Почему в Украине вы не можете работать как журналист? Диана Панченко:

Потому что на меня в Украине персональные санкции, уголовное дело. И я в розыске.

Александр Лукашенко:

Если вы появитесь в Украине, в лучшем случае вас посадят. В демократической стране. А в худшем: есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы. Поэтому в худшем случае вы просто исчезните. Вот во что сегодня превратили Украину, там сегодня одурманены люди. Это же так не будет продолжаться. Я тоже наблюдаю за общественным мнением в Украине. И не с позиции ваших социологических опросов, а с позиции мнения людей. Очень многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому. Поэтому он и мечется, назначать выборы, когда там они в у вас будут (через год-два), или, пользуясь военным положением, отсрочить их. То есть очень неоднозначно и далеко не факт, что Зеленский выиграет эти выборы, хотя вы ему там «клепите» 90 % рейтинга. Чепуха полная. Скажу, если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных (Буданов или кто-то еще) станет президентом. Кто-то из военных, но не он. Поэтому одурманены люди, но все больше понимают, что Зеленский должен, скажем мягко, найти выход из этой ситуации. Чтобы не гибли ребята здесь. Матери какая разница, как это будет, чтобы сохранить жизнь своего ребенка. Неважно, каким способом и методом. Но надо сохранить жизнь не только свою, но ребенка сберечь своего. Какой патриотизм, о какой Родине и прочее можно говорить, когда на кону жизнь твоего ребенка?