Лукашенко об отношениях с Россией: и стратегические вопросы решены, и тактические
Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка остается крайне напряженной, график международных встреч в последнее время достаточно насыщенный. И все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Сегодня важно сверить часы и определиться насчет дальнейших конкретных шагов.
Главу государства интересует экономический эффект и полная реализация всех договоренностей. Это вопрос репутации страны и долгосрочного взаимодействия. Да, Президент может помочь создать основу, но за этим ведь должна следовать работа, а не имитация бурной деятельности. Более того, инициатива должна быть заметна на всех уровнях. Контроль за исполнением поручений главы государства на Администрации Президента, они были озвучены сегодня в ходе подведения итогов целого ряда визитов белорусских делегаций и предстоящих в нашу страну.
Алена Сырова продолжит тему.
За последний месяц участники этого разговора о международных вопросах в каких уголках мира только ни были. Премьер-министр объехал страны Латинской Америки, глава МИД только вернулся из Северной Кореи, глава нижней палаты парламента собирается в Иран. Подходя к залу все констатировали: утро доброе! Таким же это утро посчитал и Президент.
Доброе утро. Прошу вас.
Но в голосе звучало больше собранности и настроя на конструктив. Того же он требует от всех, кто отвечает за представление Беларуси на международной арене. Пока с этим есть проблемы, несмотря на внешнюю насыщенную и яркую картинку.
«Туристических поездок быть не должно». Лукашенко созвал совещание, посвященное международному сотрудничеству.
Саммит ШОС в Астане, ряд двусторонних переговоров и визит в Россию. Президент только вернулся с Валаама, где в течение двух дней в формате один на один вел переговоры со своим российским коллегой. Из-за локации, продолжительности и полного отсутствия заявлений, кроме обсуждения погоды да природы, визит тут же окрестили «секретным», но едва ли даже у оппонентов повернется язык назвать этот визит туристическим. Подтверждено фактами, Александр Лукашенко и Владимир Путин никогда не проводят встречи просто так. И чем серьезнее повестка, тем меньше глаз и ушей. Что тут неясного?
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Но было в повестке двух лидеров еще и то, что они уже давно отдали на откуп правительствам. Тем не менее вопросы по нефти, утильсбору в преддверии президентской командировки значились как «проблемные». А, стало быть, глава государства вмешался.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже не знаю как вам, какие фундаменты правительству надо создавать в России, чтобы выстраивать добротный дом наших отношений. И стратегические вопросы решены, по основным направлениям приняты решения, и тактические. Перед последней встречей с Президентом России вы поставили, как обычно бывает, нерешенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить): по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос – утилизационный сбор, третий вопрос – о предоплате за нефть. Вот три крупных нерешаемых правительствами вопроса. Все эти вопросы мы обсудили с Президентом Путиным, более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра (в зависимости, как вы это подготовите) направлю ему письмо с изложением сути этих трех вопросов. Что касается предоплаты, в основном нам «Роснефть» поставляет нефть, тут он даже возмутился, говорит: «Этого быть не может! Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты – сможем и дальше работать». Остальные два вопроса, я ему сказал, что не будем забивать важнейшие вопросы этими, я направлю послание, письмо, чтобы можно было принимать решение. Но я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет. Надо просто выработать вам какую-то тактику, где-то и напористую тактику переговоров с премьер-министром России Мишустиным.