Лукашенко об отношениях с Россией: и стратегические вопросы решены, и тактические

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка остается крайне напряженной, график международных встреч в последнее время достаточно насыщенный. И все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Сегодня важно сверить часы и определиться насчет дальнейших конкретных шагов.

Главу государства интересует экономический эффект и полная реализация всех договоренностей. Это вопрос репутации страны и долгосрочного взаимодействия. Да, Президент может помочь создать основу, но за этим ведь должна следовать работа, а не имитация бурной деятельности. Более того, инициатива должна быть заметна на всех уровнях. Контроль за исполнением поручений главы государства на Администрации Президента, они были озвучены сегодня в ходе подведения итогов целого ряда визитов белорусских делегаций и предстоящих в нашу страну. Алена Сырова продолжит тему. За последний месяц участники этого разговора о международных вопросах в каких уголках мира только ни были. Премьер-министр объехал страны Латинской Америки, глава МИД только вернулся из Северной Кореи, глава нижней палаты парламента собирается в Иран. Подходя к залу все констатировали: утро доброе! Таким же это утро посчитал и Президент.

Доброе утро. Прошу вас. Но в голосе звучало больше собранности и настроя на конструктив. Того же он требует от всех, кто отвечает за представление Беларуси на международной арене. Пока с этим есть проблемы, несмотря на внешнюю насыщенную и яркую картинку. «Туристических поездок быть не должно». Лукашенко созвал совещание, посвященное международному сотрудничеству.

Саммит ШОС в Астане, ряд двусторонних переговоров и визит в Россию. Президент только вернулся с Валаама, где в течение двух дней в формате один на один вел переговоры со своим российским коллегой. Из-за локации, продолжительности и полного отсутствия заявлений, кроме обсуждения погоды да природы, визит тут же окрестили «секретным», но едва ли даже у оппонентов повернется язык назвать этот визит туристическим. Подтверждено фактами, Александр Лукашенко и Владимир Путин никогда не проводят встречи просто так. И чем серьезнее повестка, тем меньше глаз и ушей. Что тут неясного? Лукашенко: «Что дает проект Союзного государства простому белорусу или россиянину?» Подробности. Но было в повестке двух лидеров еще и то, что они уже давно отдали на откуп правительствам. Тем не менее вопросы по нефти, утильсбору в преддверии президентской командировки значились как «проблемные». А, стало быть, глава государства вмешался.