Лукашенко: взаимопонимание на переговорах с Путиным найдено по всем вопросам
Международная повестка остается крайне напряженной. График встреч достаточно насыщенный. Все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по вопросам международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент остановился на некоторых итогах своего визита в Россию. Александр Лукашенко подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений. Решены как стратегические вопросы (и по основным направлениям приняты решения), так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам. Александр Лукашенко отметил, что в числе вопросов, которые оставались нерешенными на уровне правительства и обсуждались на встрече Президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перед последней встречей с Президентом России вы поставили, как это обычно бывает, нерешенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить. О нефтеформуле, новой формуле ценообразования, утилизационный сбор – второй вопрос, и третий – о предоплате за нефть. Все эти вопросы мы обсудили с Президентом Путиным. Более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра (в зависимости от того, как вы это подготовите) направлю ему письменное послание, письмо, с изложением сути этих трех вопросов.
Что касается предоплаты за нефть, которую в основном поставляет компания «Роснефть», тут он даже возмутился. «Этого быть не может! Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты – сможем и дальше работать». Естественно, вопросы безопасности. Это центральные вопросы на любой встрече и переговорах. Они закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры (Министерство иностранных дел по определенным вопросам) подключены. Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет.
В центре внимания на совещании также участие нашей страны в других интеграционных форматах. Президент напомнил, что на саммите ШОС в Астане Беларусь выступила в новом статусе. Проведен ряд двусторонних встреч, достигнуты конкретные договоренности. Необходимо немедленно определить стратегию движения к целям, которые намечены, подчеркнул Президент. Ведь открываются колоссальные перспективы: это доступ на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций.
Наша страна заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС. Беларусь приглашена на саммит, который скоро пройдет в Казани. Эта серьезная структура объединяет мощнейшие государства планеты, охватывает более 40 % населения Земли. БРИКС – еще одна опора, с помощью которой Беларусь сможет сохранять равновесие и экономическую устойчивость, подчеркнул глава государства.