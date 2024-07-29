Лукашенко: взаимопонимание на переговорах с Путиным найдено по всем вопросам

Президент остановился на некоторых итогах своего визита в Россию. Александр Лукашенко подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений. Решены как стратегические вопросы (и по основным направлениям приняты решения), так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам. Александр Лукашенко отметил, что в числе вопросов, которые оставались нерешенными на уровне правительства и обсуждались на встрече Президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перед последней встречей с Президентом России вы поставили, как это обычно бывает, нерешенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить. О нефтеформуле, новой формуле ценообразования, утилизационный сбор – второй вопрос, и третий – о предоплате за нефть. Все эти вопросы мы обсудили с Президентом Путиным. Более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра (в зависимости от того, как вы это подготовите) направлю ему письменное послание, письмо, с изложением сути этих трех вопросов.

Что касается предоплаты за нефть, которую в основном поставляет компания «Роснефть», тут он даже возмутился. «Этого быть не может! Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты – сможем и дальше работать». Естественно, вопросы безопасности. Это центральные вопросы на любой встрече и переговорах. Они закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры (Министерство иностранных дел по определенным вопросам) подключены. Вот суть этих переговоров. Я еще раз подчеркиваю: взаимопонимание найдено по всем вопросам, отторжения никакого нет.