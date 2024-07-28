Максим Рыженков посетил КНДР – о чём могут договориться Беларусь и Северная Корея?

Недавно Варшава объявила об очередных маневрах на границе с Беларусью. 1 августа Польша начинает операцию «Восточная заря», цель которой – защитить воздушное пространство от объектов, незаконно нарушающих границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Параллельно с этим будет проходить еще одна операция – «Безопасное Подлясье». К началу августа Минобороны Польши пообещало кратно увеличить число военных, задействованных в охране рубежей, а также возвести новые оборонительные сооружения. Польша проводит эти мероприятия в рамках плана национальной обороны и сдерживания «Восточный щит». В Варшаве его называют «гигантским проектом» и обещают задействовать помимо традиционных новые технологии.

Чтобы выполнить все свои обещания, Варшава активно закупается военной техникой в разных странах. Польшу активно вооружает Южная Корея. Большая часть танков, самолетов, самоходных установок для польской армии в ближайшие 5 лет будет произведена именно южнокорейским ВПК. На что корейцы выдали кредит полякам в размере 9 миллиардов долларов. В Беларуси нет иллюзий, против кого будет применяться эта новейшая военная техника.

Ольга Коршун, СТВ:

И такой военный фактор обусловливает значительное сближение Беларуси и КНДР. После визита в эту страну Владимира Путина речь идет о полном снятии санкций против Северной Кореи со стороны ООН, что устранит любые ограничения по импорту и экспорту, в том числе военных технологий и по валютным расчетам. Кроме того, стратегическим партнером Пхеньяна является Пекин, который также обеспокоен американскими действиями в Тихоокеанском регионе и не намерен отказываться от поддержки Северной Кореи. Поэтому интересы и Китая, и России сейчас совпали, что дает Беларуси карт-бланш для сотрудничества с КНДР.

Эту страну на неделе посетил глава нашего внешнеполитического ведомства. Согласно официальному сообщению белорусского МИД, первоначально речь шла об обновлении договорно-правовой базой, а затем о совместных проектах в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры и спорта.

Вместе с тем ключевым вопросом на переговорах могла стать логистика – Беларусь прорабатывает разные маршруты поставок калия на мировые рынки, в том числе через Дальний Восток. Российские порты Приморья сейчас загружены, возможно, северокорейские гавани помогут перераспределить эту нагрузку. Также нашей стране наверняка интересны отдельные изделия ВПК, например, боеприпасы советского стандарта, которые будут дешевле, чем аналогичные изделия собственного производства. В свою очередь мы можем предложить КНДР военные разработки в области связи, оптики, радиоэлектронной разведки, беспилотной авиации. Рыночная стоимость таких технологий высока, но страны наверняка смогут договорится на некий бартер по вооружениям.