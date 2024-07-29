Рыженков о сотрудничестве с КНДР: это выгодно, интересно и продуктивно для белорусской стороны
Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка остается крайне напряженной, график международных встреч в последнее время достаточно насыщенный. И все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Сегодня важно сверить часы и определиться насчет дальнейших конкретных шагов.
Еще одно объединение, опираться на которое мы бы могли, – БРИКС. Структура охватывает более 40 % населения Земли. И благодаря грамотному взаимодействию, мы, не будучи де-юре участниками, на осеннем саммите в Казани будем де-факто в клубе.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Конечно, то, что мы сегодня как сосед Российской Федерации в год ее председательства участвовали во всех абсолютно мероприятиях под зонтиком БРИКС, это дало достаточно серьезный импульс к развитию наших отношений со всеми государствами: от Бразилии, Южной Африки, Китая и так далее. Конечно, мы стремимся не просто к такому спорадическому участию, но к получению некого статуса в этой организации, статуса партнера по сотрудничеству. Пока вот так договорились, что он будет. Но в силу того, что на сегодняшний момент еще пока до саммита не сформулировали конкретно юридически вот этот термин и как его получить, конечно, наша заявка одна из первых, и мы от своих всех партнеров, стран – членов этой организации уже получили подтверждение, что когда будет первое наделение 10 заявок статусом этого партнера, то мы будем в числе этих 10, то мы и станем этим партнером. Но пока нас сдерживает только оформление этого статуса как такового не в отношении Беларуси, а в принципе как юридического термина.
К слову, министр иностранных дел недавно вернулся из КНДР. Туда Беларусь идет со вполне очевидными целями.
Максим Рыженков:
Во-первых, это решение наше суверенно, идти туда или не идти, развивать отношения или нет. И мы туда идем в полной уверенности, что это выгодно, интересно и продуктивно для нашей белорусской стороны. Здесь наши интересы. Естественно, понимаем, что с той стороны надежный и очень уверенный партнер, который нас не кинет в угоду каких-то там интересов заокеанских и так далее.
Да, естественно, если будет нам интересно и выгодно, мы готовы участвовать и в трехсторонних инициативах, понимая, что и накопленный багаж сотрудничества на протяжении многих десятилетий есть и у России, да и в Советском Союзе, и у Китая. Поэтому, конечно, глупо было бы не использовать эти возможности в выстраивании наших подходов с этим государством.
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