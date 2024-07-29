Рыженков о сотрудничестве с КНДР: это выгодно, интересно и продуктивно для белорусской стороны

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка остается крайне напряженной, график международных встреч в последнее время достаточно насыщенный. И все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Сегодня важно сверить часы и определиться насчет дальнейших конкретных шагов.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Конечно, то, что мы сегодня как сосед Российской Федерации в год ее председательства участвовали во всех абсолютно мероприятиях под зонтиком БРИКС, это дало достаточно серьезный импульс к развитию наших отношений со всеми государствами: от Бразилии, Южной Африки, Китая и так далее. Конечно, мы стремимся не просто к такому спорадическому участию, но к получению некого статуса в этой организации, статуса партнера по сотрудничеству. Пока вот так договорились, что он будет. Но в силу того, что на сегодняшний момент еще пока до саммита не сформулировали конкретно юридически вот этот термин и как его получить, конечно, наша заявка одна из первых, и мы от своих всех партнеров, стран – членов этой организации уже получили подтверждение, что когда будет первое наделение 10 заявок статусом этого партнера, то мы будем в числе этих 10, то мы и станем этим партнером. Но пока нас сдерживает только оформление этого статуса как такового не в отношении Беларуси, а в принципе как юридического термина.

К слову, министр иностранных дел недавно вернулся из КНДР. Туда Беларусь идет со вполне очевидными целями.