2025 год между Беларусью и Китаем будет объявлен Годом науки и инноваций – Снопков

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестка остается крайне напряженной, график международных встреч в последнее время достаточно насыщенный. И все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Сегодня важно сверить часы и определиться насчет дальнейших конкретных шагов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министр Беларуси:

Характер визита и его суть основываются на тезисе, который озвучил товарищ Си Цзиньпин, председатель КНР, на встрече с Президентом в Астане. Он сказал, что едет премьер, который едет решать весь комплекс конкретных вопросов. Поэтому вся конкретика наших взаимоотношений в торгово-экономической и инвестиционной, прежде всего, сферах будет на повестке визита. Надо отметить: визит исторический. 17 лет не было председателя Госсовета в стране, в рамках визита будет подписан следующий год между Беларусью и Китаем – Год науки и инноваций. Он также даст импульс в инвестициях, технологиях, которые мы можем и должны заимствовать у КНР, чтобы изменить структуру экономики, которая позволит нам быть востребованными, конкурентоспособными на открывающихся рынках.

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