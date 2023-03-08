«Прижать и ослабить Россию». Почему США боятся поставок китайского оружия?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил, что у американцев есть информация, которая их беспокоит, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений для России против Украины. Как вы считаете, возможно ли подобное действие со стороны Китая?
Олег Волошин, украинский политик:
Вы помните известную формулу, что НАТО как альянс существует для того, чтобы обеспечить американское присутствие в Европе и держать немцев под контролем, прижать их к ногтю, а россиян держать в стороне от дел Европы. Вот нынешняя американская политика в Европе – это по сути новая формула. Байден приехал в Киев и первым делом сказал, что мы пришли сюда, чтобы здесь остаться. Это на самом деле абсолютно империалистический лозунг. Что вы тут делаете? Это даже не ваше полушарие. Понятно, что прижать и ослабить Россию, не дать Китаю играть какую-то роль в этом регионе. Тот же визит Александра Лукашенко в Пекин – это неудача для американцев, потому что Беларусь абсолютно европейская страна, расположена географически почти так же, как Украина, но тем не менее являющаяся стратегическим партнером и союзником Китая. Для американцев это большая неудача. Даже большая в том плане, что Беларусь является членом Союзного государства вместе с Россией.
Что касается оружия, посмотрим, но в принципе с точки зрения международного права никаких ограничений для того, чтобы Китай продавал в Россию вооружение, не существует. Это просто выдумки американцев. Им просто этого не хочется, поэтому они говорят, что мы в ответ будем вас наказывать. Но это полный абсурд. Тогда Китай как страна, которая четко обозначила свою миролюбивую позицию, должна вводить санкции против всех американских и европейских компаний, которые поставляют оружие в Украину, тем самым разжигают конфликт.
Надежда Сасс:
Американцы хотят раздраконить дракона. Давайте услышим прямую речь господина Блинкена и обсудим ее детально.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США:
По большей части Китай оказывает риторическую, политическую и дипломатическую поддержку России, но у нас есть информация, которая нас беспокоит. Китай рассматривает возможность поставок вооружения для России против Украины. Для меня было важно очень четко объяснить Ван И, что это будет серьезной проблемой. Я ясно дал понять, как и президент Байден, почти с первого дня общения с президентом Си, что это будет иметь серьезные последствия для наших собственных отношений. Правительство США, не колеблясь, введет санкции против китайских компаний и частных лиц, если Китай нарушит санкции против России.
Надежда Сасс:
Такая позиция еще больше подталкивает Россию и Китай друг к другу. Мне кажется, уже в 2023 году мы можем говорить о создании определенного альянса. Возможно, китайцы не очень любят эту характеристику взаимоотношений, но так оно есть.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Они находятся в неком иллюзорном мире. Этот иллюзорный мир их так пленит. Они получают счастье от ощущения того, что они как бы определяют политику Китая, России, Европы. Но самое главное, что они уже другие фабрики мысли, не должностные официальные лица говорят о том, что реально США теряет свои позиции. И эти лозунги делаются не для Китая. Это делается для своей публики. И делается для европейской публики, а самое главное – делается для своих вассалов европейских. Если по-другому перевести слова Блинкена, это будет звучать по-другому: ребята, мы сильные, верьте нам, мы этому Китаю дадим нагоняй, мы все равно сильные. Но сильные, это когда вы сильные. Вы не говорите про это. А США, что Байден, что другие должностные лица, сейчас пытаются постоянно транслировать информацию о том, что они сильные. Но сила в чем измеряется? В том, чтобы уметь договариваться. Они же не договариваются, они наоборот эскалируют ситуацию, приводят к конфликту. К конфликту идет сообщество тогда, когда понимает, что у него другого варианта нет. А у них в действительности нет другого варианта. У них страшнейший финансово-экономический кризис, страшнейший социальный кризис внутри американского общества, разделение между богатыми и бедными. Бедные в скором времени начнут захватывать города. Это уже было, Капитолий... В ближайшее время, если они не решат свои экономические проблемы, начнется захват целых городов. Просто социалистический бунт начнется. И они это прекрасно понимают у себя внутри. Сейчас они всеми правдами и неправдами только пытаются угрожать. Пытаются посеять страх, но обратите внимание, как ведут себя Китай, Россия. Они уже даже не реагируют на эти посылы. Они говорят: все может закончиться Нюрнбергским процессом 2.0. И посыл о том, что будет новое разбирательство, новый Нюрнбергский процесс над фашистским режимом, который не только в Украине. В Украине только квинтэссенция того режима, который имеет место быть в США.
Надежда Сасс:
Как вы восприняли миролюбивую инициативу Китая? Какая главная цель подобных инициатив в целом?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Главная цель этой инициативы, и она, видимо, реализована, – напомнить миру о том, что Китай есть не только в Азии, но есть повсюду, в том числе в Европе. Что касается Блинкена, я могу только согласиться с коллегой, потому что сегодня Блинкен напоминает некий гибрид Гиммлера и Геббельса лета 1943 года, когда кое-кому уже стало все ясно, кое-кто уже готовил заговор 1944 года, а кое-кто будет дожидаться, когда его труп сожгут в Рейхсканцелярии. Америка утеряла прежнюю силу, но умеет пугать, если кто-то хочет испугаться. И этим напором своим создает себе обратную рекламу, ведь то, что сказал Блинкен, встретило даже не возражение, а улыбку и вопрос китайских лидеров.
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Если вы можете поставлять оружие в Украину, почему мы не можем поставлять оружие? Откройте какие-нибудь документы в сфере международного права, но поскольку права международного давно уже нет, а есть только понятие полууголовная политика, то в таких условиях и обращение типа того, что мы услышали, не работает. И надо сказать, что концентрация каких-то потертых ястребов, как в администрации Байдена, такого не было ни при Эйзенхауэре, ни при Кеннеди, ни при Джонсоне. Такое только при позднем Рейгане было. И все.
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