«Прижать и ослабить Россию». Почему США боятся поставок китайского оружия?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил, что у американцев есть информация, которая их беспокоит, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений для России против Украины. Как вы считаете, возможно ли подобное действие со стороны Китая?

Олег Волошин, украинский политик:

Вы помните известную формулу, что НАТО как альянс существует для того, чтобы обеспечить американское присутствие в Европе и держать немцев под контролем, прижать их к ногтю, а россиян держать в стороне от дел Европы. Вот нынешняя американская политика в Европе – это по сути новая формула. Байден приехал в Киев и первым делом сказал, что мы пришли сюда, чтобы здесь остаться. Это на самом деле абсолютно империалистический лозунг. Что вы тут делаете? Это даже не ваше полушарие. Понятно, что прижать и ослабить Россию, не дать Китаю играть какую-то роль в этом регионе. Тот же визит Александра Лукашенко в Пекин – это неудача для американцев, потому что Беларусь абсолютно европейская страна, расположена географически почти так же, как Украина, но тем не менее являющаяся стратегическим партнером и союзником Китая. Для американцев это большая неудача. Даже большая в том плане, что Беларусь является членом Союзного государства вместе с Россией. Что касается оружия, посмотрим, но в принципе с точки зрения международного права никаких ограничений для того, чтобы Китай продавал в Россию вооружение, не существует. Это просто выдумки американцев. Им просто этого не хочется, поэтому они говорят, что мы в ответ будем вас наказывать. Но это полный абсурд. Тогда Китай как страна, которая четко обозначила свою миролюбивую позицию, должна вводить санкции против всех американских и европейских компаний, которые поставляют оружие в Украину, тем самым разжигают конфликт. Надежда Сасс:

Американцы хотят раздраконить дракона. Давайте услышим прямую речь господина Блинкена и обсудим ее детально.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:

По большей части Китай оказывает риторическую, политическую и дипломатическую поддержку России, но у нас есть информация, которая нас беспокоит. Китай рассматривает возможность поставок вооружения для России против Украины. Для меня было важно очень четко объяснить Ван И, что это будет серьезной проблемой. Я ясно дал понять, как и президент Байден, почти с первого дня общения с президентом Си, что это будет иметь серьезные последствия для наших собственных отношений. Правительство США, не колеблясь, введет санкции против китайских компаний и частных лиц, если Китай нарушит санкции против России. Надежда Сасс:

Такая позиция еще больше подталкивает Россию и Китай друг к другу. Мне кажется, уже в 2023 году мы можем говорить о создании определенного альянса. Возможно, китайцы не очень любят эту характеристику взаимоотношений, но так оно есть.