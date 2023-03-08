«О наших детях и внуках совершенно не думают». Алексей Авдонин о планах Европы

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Только в единстве, в понимании того, что сейчас наше будущее определяется каждодневными усилиями по повышению степени осознания того, что для нас готовит коллективный Запад. Он готовит для нас не светлое будущее. О наших детях и внуках совершенно не думает. Он наоборот желает для нас, белорусов, для представителей России, КНР, стран ШОС, чтобы мы работали на них, работали по 16-18 часов. Жили до 30-35 лет. Большее их не волнует. Насаждение войн, катаклизм, гражданских противостояний. Эта модель для нас неприемлемая. Поэтому мы должны каждый своим трудом на своем месте обеспечивать продвижение к единству, взаимодействию, понимать, что иначе нас просто разобьют.

Надежда Сасс, ведущая:

Спасибо за нашу интересную дискуссию. Она показала главное. Китай в текущей большой игре уже не просто зритель. Можно ли сказать, что уже игрок? Наверное, это будет слишком громкое заявление. И вообще, нам, европейцам, не стоит оценивать китайские поступки через призму нашего, весьма другого мировосприятия. Потому завершить хотелось бы другой цитатой, упомянутой в начале программы книги Киссинджера: бурная история учила китайское руководство тому, что не каждая проблема имеет свое решение. И что чересчур большой упор на полный контроль над каждым отдельным событием в жизни может разрушить гармонию вселенной.

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