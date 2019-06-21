«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу

Новости Беларуси. Гостями торжественной церемонии открытия II Европейских игр станут главы государств и политики высокого уровня. 21 июня во Дворце Независимости – настоящий марафон двусторонних встреч. Переговоры в Каминном зале проходили буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» Одна из встреч прошла в рабочем кабинете Президента. Как подчеркнет глава государства, в такой обстановке он принимает особо близких и важных гостей. Среди них и президент Сербии Александр Вучич.

Действительно, с Сербией у главы нашего государства особая история отношений. Мировое сообщество помнит, как Президент Беларуси отправился в Белград в разгар натовских бомбежек. Сегодня наша страна поддерживает целостность Сербии, всячески способствует этому. Политическое взаимопонимание должно стать хорошей основой для экономики. Ведь пока в этой сфере есть куда стремиться. Кстати, Александр Лукашенко вскоре может посетить Сербию с официальным визитом. А, как показывает практика, именно такие личные встречи дают самый лучший эффект для развития отношений. Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы имеем возможность с вами в очередной раз вернуться к нашим переговорам, к обсуждению наших отношений – Беларуси и Сербии. Мы констатировали совсем недавно, встречаясь, что они находятся на самом высоком уровне. Думаю, нам надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли, больше экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы их никто никогда не сдвинул. Хочу в очередной раз заявить вам, господин президент, что Сербия – это не только приоритет наших отношений. Это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично. И я благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично.