«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу
Новости Беларуси. Гостями торжественной церемонии открытия II Европейских игр станут главы государств и политики высокого уровня. 21 июня во Дворце Независимости – настоящий марафон двусторонних встреч. Переговоры в Каминном зале проходили буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Одна из встреч прошла в рабочем кабинете Президента. Как подчеркнет глава государства, в такой обстановке он принимает особо близких и важных гостей. Среди них и президент Сербии Александр Вучич.
Действительно, с Сербией у главы нашего государства особая история отношений. Мировое сообщество помнит, как Президент Беларуси отправился в Белград в разгар натовских бомбежек. Сегодня наша страна поддерживает целостность Сербии, всячески способствует этому. Политическое взаимопонимание должно стать хорошей основой для экономики. Ведь пока в этой сфере есть куда стремиться.
Кстати, Александр Лукашенко вскоре может посетить Сербию с официальным визитом. А, как показывает практика, именно такие личные встречи дают самый лучший эффект для развития отношений.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы имеем возможность с вами в очередной раз вернуться к нашим переговорам, к обсуждению наших отношений – Беларуси и Сербии. Мы констатировали совсем недавно, встречаясь, что они находятся на самом высоком уровне. Думаю, нам надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли, больше экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы их никто никогда не сдвинул.
Хочу в очередной раз заявить вам, господин президент, что Сербия – это не только приоритет наших отношений. Это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично. И я благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично.
Александр Вучич, президент Сербии:
Беларусь для нас – это не только дружеская страна, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим всё, что вы делаете, господин Президент. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово.
Вы всё правильно сказали по поводу наших отношений. Нам надо усилить наши экономические отношения, дружеские связи.