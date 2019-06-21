Прямой эфир

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу

21 июня 2019 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гостями торжественной церемонии открытия II Европейских игр станут главы государств и политики высокого уровня. 21 июня во Дворце Независимости – настоящий марафон двусторонних встреч. Переговоры в Каминном зале проходили буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Одна из встреч прошла в рабочем кабинете Президента. Как подчеркнет глава государства, в такой обстановке он принимает особо близких и важных гостей. Среди них и президент Сербии Александр Вучич.

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -1

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -3

Действительно, с Сербией у главы нашего государства особая история отношений. Мировое сообщество помнит, как Президент Беларуси отправился в Белград в разгар натовских бомбежек. Сегодня наша страна поддерживает целостность Сербии, всячески способствует этому. Политическое взаимопонимание должно стать хорошей основой для экономики. Ведь пока в этой сфере есть куда стремиться.

Кстати, Александр Лукашенко вскоре может посетить Сербию с официальным визитом. А, как показывает практика, именно такие личные встречи дают самый лучший эффект для развития отношений.

Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -6

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы имеем возможность с вами в очередной раз вернуться к нашим переговорам, к обсуждению наших отношений – Беларуси и Сербии. Мы констатировали совсем недавно, встречаясь, что они находятся на самом высоком уровне. Думаю, нам надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли, больше экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы их никто никогда не сдвинул.

Хочу в очередной раз заявить вам, господин президент, что Сербия – это не только приоритет наших отношений. Это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично. И я благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично.

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -11

Александр Вучич, президент Сербии:
Беларусь для нас – это не только дружеская страна, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим всё, что вы делаете, господин Президент. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово.

Вы всё правильно сказали по поводу наших отношений. Нам надо усилить наши экономические отношения, дружеские связи.

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -14

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу -16

Читайте также:

Александр Лукашенко – президенту Грузии: Я сделаю всё, чтобы такие добрые отношения во всех сферах сохранились навечно

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

# Беларусь-Сербия # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»
21 июня 2019 11:28

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Александр Лукашенко – президенту Грузии: Я сделаю всё, чтобы такие добрые отношения во всех сферах сохранились навечно
21 июня 2019 10:35

Александр Лукашенко – президенту Грузии: Я сделаю всё, чтобы такие добрые отношения во всех сферах сохранились навечно

«Я должна быть рядом со своим народом». Президент Грузии прервала свой визит в Минск из-за ситуации в Тбилиси
21 июня 2019 10:34

«Я должна быть рядом со своим народом». Президент Грузии прервала свой визит в Минск из-за ситуации в Тбилиси