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Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

21 июня 2019 11:28
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Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. Гостями красочного мероприятия станут главы государств и политики высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это вечером, а днем во Дворце Независимости марафон встреч на высшем уровне в режиме нон-стоп. С подробностями корреспондент Ольга Коршун.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» -1

Беларусь выступает за улучшение взаимодействия и с Великобританией. Сегодня глава государства встретился с министром по торговой политике этой страны. Уже тот факт, что в Беларусь на спортивное мероприятие приехал чиновник, отвечающий за торговлю в Объединенном Королевстве, говорит о заинтересованности в экономическом сотрудничестве с нашей страной. Президент в самом начале разговора подчеркнул важность этой встречи для дальнейших контактов.

Кстати, Британия входит в тройку стран по экспорту наших товаров и занимает второе место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику. Возможно, на некоторое отставание в политическом диалоге влияли общие тенденции в Европейском союзе по отношению к нашей стране, но, как известно, Британия начала процесс по выходу из ЕС. Так что появляется возможность для маневра.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими.

Недавно наша делегация посетила Великобританию во главе с премьер-министром. Прошли очень солидные и очень результативные встречи, связанные прежде всего с экономикой, торговлей между нашими странами. Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия в Великобритании были успешными. И я вас лично благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом.

Вы, господин министр, наверное, знаете, что я негативно отношусь к выходу Великобритании из Европейского союза. Тем не менее, если исходить из государственных позиций, в этом процессе есть много положительного. И прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, не зависимым почти от трех десятков голосов Европейского союза. Для нас это выгодно тем, что мы и вы можете более свободно и более оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» -7

Джордж Холлингбери, государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании:
Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси. Несмотря на то, что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество встреч и переговоров с представителями белорусского правительства.

Я неоднократно встречался с послом Беларуси в Соединенном Королевстве. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения.

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Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» -10

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси» -12

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# Беларусь-Великобритания # Александр Лукашенко # Джордж Холлингбери # Фотофакт

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