Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. Гостями красочного мероприятия станут главы государств и политики высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это вечером, а днем во Дворце Независимости марафон встреч на высшем уровне в режиме нон-стоп. С подробностями корреспондент Ольга Коршун.

Беларусь выступает за улучшение взаимодействия и с Великобританией. Сегодня глава государства встретился с министром по торговой политике этой страны. Уже тот факт, что в Беларусь на спортивное мероприятие приехал чиновник, отвечающий за торговлю в Объединенном Королевстве, говорит о заинтересованности в экономическом сотрудничестве с нашей страной. Президент в самом начале разговора подчеркнул важность этой встречи для дальнейших контактов. Кстати, Британия входит в тройку стран по экспорту наших товаров и занимает второе место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику. Возможно, на некоторое отставание в политическом диалоге влияли общие тенденции в Европейском союзе по отношению к нашей стране, но, как известно, Британия начала процесс по выходу из ЕС. Так что появляется возможность для маневра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими. Недавно наша делегация посетила Великобританию во главе с премьер-министром. Прошли очень солидные и очень результативные встречи, связанные прежде всего с экономикой, торговлей между нашими странами. Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия в Великобритании были успешными. И я вас лично благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом. Вы, господин министр, наверное, знаете, что я негативно отношусь к выходу Великобритании из Европейского союза. Тем не менее, если исходить из государственных позиций, в этом процессе есть много положительного. И прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, не зависимым почти от трех десятков голосов Европейского союза. Для нас это выгодно тем, что мы и вы можете более свободно и более оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью.