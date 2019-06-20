«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Новости Беларуси. Официальное открытие II Европейских игр состоится уже завтра, 21 июня. Всю эту неделю Минск принимает зарубежные делегации, журналистов и самих спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вот сегодня в белорусскую столицу прибывают действительно высокие гости – главы государств. Так, первым в Минск прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В числе других почетных гостей он будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного форума. Отметим, команда Боснии и Герцеговины на II Европейских играх включает 16 спортсменов и 13 тренеров. Затем в минском аэропорту встречали президента Молдовы. Ранее Игорь Додон посещал нашу страну с рабочими визитами в 2017-м и в апреле 2019 года. На сегодня с этой страной заключено около 70 соглашений. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры Визит зарубежных лидеров начался с официальных встреч во Дворце Независимости. Здесь лидеров Боснии и Герцеговины, а также Молдовы тепло приветствовал Александр Лукашенко. С подробностями наш корреспондент Алена Сырова. В национальном аэропорту подсчитали, что в эти жаркие дни в преддверии II Европейских игр самолеты приземляются каждые 15 минут. На бортах – любители спорта самых разных рангов.

Не менее напряженный трафик и у Дворца Независимости. Этим вечером сюда с интервалом в полчаса прибывали кортежи высоких гостей. Тех, кто пользуясь форой в сутки перед стартом главного мультиспортивного форума Европы, решил обсудить не только борьбу за медали, но и сотрудничество с нашей страной, во Дворце Независимости лично встречал Президент Беларуси. «Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном Первым прибыл председатель Президиума Боснии и Герцеговины – Милорад Додик. нынешний глава этой балканской страны. С Александром Лукашенко он встречался 19 лет назад, а с визитом в нашей стране до сегодняшнего дня не был.

II Европейские игры – отличный повод познакомиться поближе с Беларусью. Кстати, сам Милорад Додик – фанат баскетбола. А в Минске бороться за медали будут 16 спортсменов из Боснии и Герцеговины. Александр Лукашенко отметил, что мы многому учимся в спортивном плане у стран бывшей Югославии. А вот что касается сотрудничества в иных сферах, то потенциал белорусско-боснийских отношений все же используем не в полном объеме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о ситуации, которая в Югославии складывалась, в вашей стране, в республиках, которые входили в бывшую Югославию. Вы всё это знаете. У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но это недостаточно. Мы можем гораздо больше. И в связи с этим ваш визит очень важен и своевременен. Ну и повод хороший – спорт. Все республики бывшей Югославии – прекрасные республики, особенно с точки зрения спорта. Мы очень многому учимся у вас, у ваших республик, по разным видам спорта. Многие спортсмены у нас выступают в Беларуси. Тренеров мы зовем в Беларусь, чтобы они передавали свой опыт. Ну и спорт всегда был предвестником мира и повод хороший для того, чтобы вам побывать в Беларуси.