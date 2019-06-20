«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

Новости Беларуси. Вечером 20 июня во Дворец Независимости в Минске прибывали кортежи высоких гостей. Тех, кто решил обсудить не только борьбу за медали во время II Европейских игр, но и сотрудничество с нашей страной, во Дворце Независимости лично встречал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины У Каминного зала Дворца Независимости Александр Лукашенко встретил лидера Молдовы. Игорь Додон не так давно (в апреле) был в Минске с официальным визитом. Конечно, главная цель – спортивная, но все же невозможно обойти политическую повестку.

В последнюю неделю в Молдове было неспокойно, но все же политический и конституционный кризис преодолели. С чем Александр Лукашенко и поздравил своего коллегу. Игорь Додон поблагодарил белорусского лидера за поддержку, подробно рассказал о ситуации в Молдове и пригласил нашего Президента в гости на сбор винограда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Вы молодцы, что сохранили вот это единство. Это сейчас непонятно. Это непонятно, когда ты находишься вот в этом котле. Может быть, не всё осознаешь. Но со стороны это острее ощущается. А с течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано. Поколения, которые придут на смену нашему поколению, вам, политики, они это оценят, оценят с достоинством, что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Повод у нас хороший – спорт. Он всегда объединял людей. Очень хочется, что он способствовал объединению в целом в нашем регионе. Я не могу сказать о Молдове и Беларуси. Мы и так объединены, мы очень близки: и с точки зрения экономики, ну а в политике у нас, как бы не были сложны ситуации здесь и там, мы придерживаемся единой повестки дня.

Игорь Додон, президент Молдовы:

Поверьте, для меня это очень дорогого стоит. Ваше мнение о том, что у нас происходит, и ваша оценка. Для меня лично, для молдавского народа очень важно. Мы прошли очень непростой период в последние 10 дней. Я взял на себя основные риски. Сделали шаг, которого многие не ожидали. Хотели бы, чтобы был такой шаг, но не ожидали. И получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, оно неоднородное, оно разное. Но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе. Конечно, моя задача – поддержать это хрупкое равновесие, которое очень непростое. У нас и на уровне президента, и на уровне экономики, и на социальном уровне – у нас очень хорошие отношения. Поэтому когда я получил ваше приглашение приехать на важное событие, важное событие для вас лично, для вашей страны, несмотря на все непростые времена, которые есть в Молдове, я решил все-таки взять один день и приехать для того, чтобы быть рядом с вами. Потому что друзья обычно рядом друг с другом: и в беде, и в радости. Поэтому я вас поздравляю с проведением этого большого спортивного мероприятия. Я думаю, что это историческое событие.