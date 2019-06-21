Александр Лукашенко – президенту Грузии: Я сделаю всё, чтобы такие добрые отношения во всех сферах сохранились навечно

Она возглавляет Грузию с осени 2018 года. Это ее первый визит в Беларусь. Он сократился по времени из-за сложной ситуации в Тбилиси. Но Александр Лукашенко отметил, что с наша страна готова поддерживать Грузию и развивать диалог. У нас много общего. А самое главное, что два народа понимают друг друга. На этой основе можно построить крепкое экономическое и политическое взаимодействие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на то, что нынешний визит у вас краткий, я очень надеюсь, что вы найдете время в ближайшем будущем, чтобы побывать не только в Минске, но и посмотреть нашу Беларусь. Посол очень хорошо знаком с Беларусью, с Минском. Он может многое рассказать и показать. Он у нас тут свой человек.

Я думаю, вы хорошо знакомы с нюансами белорусско-грузинских отношений. Я не буду здесь пересказывать о нашем торговом обороте, о том, какие мы времена пережили. Мы действительно начинали с нуля наши отношения, особенно в сфере экономики. Но сегодня Грузия находится на ведущих позициях в отношении Беларуси. У нас очень добрые, теплые отношения. Наши народы очень близки. Не только уважают – любят друг друга. У нас очень хороший фундамент отношений. И поверьте, я сделаю все, чтобы такие добрые, теплые отношения во всех сферах сохранились навечно.

Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Ваш народ пережил много сложных моментов после распада Советского Союза. Вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. И я убежден, что нынешняя ситуация, которая непростая в Грузии, как и в других республиках, и у нас проблем хватает, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций.