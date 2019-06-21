«Я должна быть рядом со своим народом». Президент Грузии прервала свой визит в Минск из-за ситуации в Тбилиси

Новости Беларуси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Минск в день открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подарил ей цветы и поздравил со вступлением в должность.

Она возглавляет Грузию с осени 2018 года. Это ее первый визит в Беларусь. Он сократился по времени из-за сложной ситуации в Тбилиси. Но Александр Лукашенко отметил, что с наша страна готова поддерживать Грузию и развивать диалог.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:

Я рада приезду в Беларусь и готовилась к этому визиту. Приходится уезжать, но болеть буду на расстоянии.

Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте. Поэтому еще раз извините, но я должна уехать и быть рядом со своим народом.

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