Дзермант: Беларусь в большой игре не статист, а активная и значимая фигура

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
После того как Запад попытался изолировать Беларусь вместе с Россией от остального мира, прошло уже довольно много времени, и можно посмотреть на результаты этих попыток, сделать определенные выводы.
Например, проанализировать состав государств, чьи послы вручали верительные грамоты Президенту, изучить активность нашего министерства иностранных дел или обратить внимание на визиты зарубежных гостей в Минск. Например, среди 9 новых послов мы увидим представительство Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Притом, что такие страны, как Китай, Казахстан, Сербия, занимают ключевые для нас позиции либо в глобальном масштабе, как Китай, либо в региональном, как славянская Сербия или Кувейт в регионе Персидского залива, Алжир в Северной Африке, Уругвай в Латинской Америке.
Присутствие послов этих стран в Беларуси означает желание поддерживать и развивать высокий уровень отношений между нами, невзирая ни на какие санкции и политическое давление с западной стороны.
Беларусь и сама очень активна в формировании многополярного мира, участвуя в объединениях, организациях незападного формата, например, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас наша ближайшая цель – присоединиться к БРИКС. На сегодняшний день в организацию входят уже 10 государств, еще 30 заинтересованы во вступлении в нее, в том числе и Республика Беларусь. На предстоящем через несколько недель саммите БРИКС в Казани будут как раз рассматриваться заявки на вступление новых участников.
Что это все дает Беларуси? Диверсификацию, возможность отношений, прежде всего торгово-экономических, с самыми разными партнерами по всему миру без какой-либо зависимости от западных структур. Появление и рост ШОС и БРИКС с нашим участием означает, что мир неизбежно меняется. И он уже не будет западоцентричным.
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