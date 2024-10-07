Дзермант: Беларусь в большой игре не статист, а активная и значимая фигура

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

После того как Запад попытался изолировать Беларусь вместе с Россией от остального мира, прошло уже довольно много времени, и можно посмотреть на результаты этих попыток, сделать определенные выводы.

Например, проанализировать состав государств, чьи послы вручали верительные грамоты Президенту, изучить активность нашего министерства иностранных дел или обратить внимание на визиты зарубежных гостей в Минск. Например, среди 9 новых послов мы увидим представительство Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Притом, что такие страны, как Китай, Казахстан, Сербия, занимают ключевые для нас позиции либо в глобальном масштабе, как Китай, либо в региональном, как славянская Сербия или Кувейт в регионе Персидского залива, Алжир в Северной Африке, Уругвай в Латинской Америке.

Присутствие послов этих стран в Беларуси означает желание поддерживать и развивать высокий уровень отношений между нами, невзирая ни на какие санкции и политическое давление с западной стороны.