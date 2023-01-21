Пустовой: фальшивую улыбочку можно встретить лишь в Давосе – миру не до смеха

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ну что, надоела людям агрессивная, токсичная политика. Без галстуков, с пружинами, смыслами, накипью. А сегодня о мире. И его сохранении. Даже о самом мирном памятнике. Беларусь интеллектуальная. Беларусь социально ориентированная. Беларусь – глашатая миру о мире. Не спешите скептически улыбаться. Это у нас есть поводы для радости. В мире не до смеха. Примитивный юмор «95-го квартала» и американских сериалов вытеснили вдумчивые рассуждения о судьбе планеты. Натянутую фальшивую голливудскую улыбочку можно встретить лишь в Давосе. А искреннюю радость – в Беларуси.
О главном. Нашем Первом и событиях недели. Авторский взгляд. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Эта бронзовая скульптура советского творца Евгения Вучетича глубинна, как и душа нашей цивилизации. Находится на самом видном месте в мире. Под окнами Генеральной ассамблеи ООН. Ее создатель лишь трижды в своем творчестве обращался к теме мечей. Первый меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, второй меч, словно змею, острием поражает свастику нацизма и мировой ненависти к другим нациям и культурам крепкой рукой Воина-победителя в берлинском Трептов-парке. А вот третий, меч победы, человек труда перековывает в плуг созидания.
Подробности в видеоматериале.
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