Пустовой: фальшивую улыбочку можно встретить лишь в Давосе – миру не до смеха

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ну что, надоела людям агрессивная, токсичная политика. Без галстуков, с пружинами, смыслами, накипью. А сегодня о мире. И его сохранении. Даже о самом мирном памятнике. Беларусь интеллектуальная. Беларусь социально ориентированная. Беларусь – глашатая миру о мире. Не спешите скептически улыбаться. Это у нас есть поводы для радости. В мире не до смеха. Примитивный юмор «95-го квартала» и американских сериалов вытеснили вдумчивые рассуждения о судьбе планеты. Натянутую фальшивую голливудскую улыбочку можно встретить лишь в Давосе. А искреннюю радость – в Беларуси.