«Другая Украина. Оппозиция войне и есть ли шанс на мир». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? Надежда Сасс, ведущая:

Другая Украина. Оппозиция войне и есть ли шанс на мир.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Беларусь исключили из процесса мирного не по воле Украины и не по воле России. Запад выступил против этого, потому что могли договориться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Нравится им или не нравится, но в Киеве будут политики, которые выступают за хорошие отношения с Россией. Или на территории Украины будут русские танки. Когда об этом говорили ранее, то есть два года назад, над нами смеялись. Говорили, что этого никогда не будет. Сегодня, когда действительно появились русские танки, они это используют как повод для того, чтобы политиков, которые их об этом предупреждали, обвинить в этой войне.

Необходимо, чтобы звучали все мнения, в том числе и мнения таких политиков, как Виктор Медведчук.

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

К сожалению, все, кто находятся сейчас у элитной кормушки, не могут себе позволить это высказать, потому что кормушку потеряют.

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Порядка 10 миллионов в России граждан, которые имеют родственников в Украине. Это разделенные семьи. У меня есть мечта: вот если бы российская часть семьи и украинская подошли бы с двух сторон границы, встретились бы там и сказали бы: «Все, стоп, нет!» Надежда Сасс:

Конечно, Сергей Борисович меня растрогал мечтой своей. Я бы очень хотела, чтобы она осуществилась.

Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:

В будущем история будет говорить о людях, как, например, Надя, Виктор Медведчук и другие, которые хотят только чтобы два народа – русский и украинский – жили вместе, жили в мире.