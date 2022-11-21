«Мы за ближним что-то дальнее, более серьёзное не увидим». Что этим хотел сказать Чернобай?

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ. Кирилл Казаков, СТВ:

Внешнее давление на страны-члены ОДКБ (Армению, Киргизию, Казахстан, Таджикистан) каково? Есть ли оно? Мы говорим об Армении, возможно, иногда случается такая история, что, может, мы что-то придумываем? Может, это действительно внутренняя проблема Армении, нет никакого влияния Америки и Европы?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы не туда смотрим. Мы думали, что самый опасный регион – это Центральная Азия, потому что был Афганистан, непонятно, как себя талибы поведут, но спустя год оказалось, что под самым мощным давлением Восточная Европа. Это Беларусь и часть России, которая здесь находится. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Поэтому США и войска из Афганистана вывели, чтобы высвободить.