«Мы за ближним что-то дальнее, более серьёзное не увидим». Что этим хотел сказать Чернобай?
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Внешнее давление на страны-члены ОДКБ (Армению, Киргизию, Казахстан, Таджикистан) каково? Есть ли оно? Мы говорим об Армении, возможно, иногда случается такая история, что, может, мы что-то придумываем? Может, это действительно внутренняя проблема Армении, нет никакого влияния Америки и Европы?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы не туда смотрим. Мы думали, что самый опасный регион – это Центральная Азия, потому что был Афганистан, непонятно, как себя талибы поведут, но спустя год оказалось, что под самым мощным давлением Восточная Европа. Это Беларусь и часть России, которая здесь находится.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поэтому США и войска из Афганистана вывели, чтобы высвободить.
Андрей Чернобай:
Да, две стороны. Там о внешнем давлении сложно говорить. А мы действительно оказывались под этим давлением. По поводу Польши, ее милитаризацию, здесь тоже надо очень внимательным быть. Надо смотреть не на Польшу, не на эти 300 тысяч военнослужащих. Сколько у нас населения? Сколько у Польши населения? Когда у Польши будет 300 тысяч, они только белорусский уровень догонят по количеству населения. А смотреть на американцев – они же там постоянно базы разворачивают, склады с вооружением, с техникой, запасами боеприпасов. Порты, аэродромы – все это готовится. На это надо смотреть. Мы за ближним что-то дальнее, более серьезное не увидим.
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