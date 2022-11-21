Почему страны не выходят из ОДКБ? Рассказал военный аналитик

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ. Алена Сырова, СТВ:

Почему, несмотря на недопонимания и терки отдельных государств, все равно не могут покинуть наш тесный кружок?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Это мощнейший инструмент обеспечения военной безопасности каждого государства. Та же Армения. Да, можно понять эмоции, претензии, но она одна тоже не останется. Ей нет смысла выходить из ОДКБ. Как бы там Таджикистан с Кыргызстаном ни смотрели в сторону ОДКБ после того, как последние конфликты… Они тоже сами по себе не обеспечат свою безопасность, поэтому Организация, на мой взгляд, имеет потенциал только для укрепления. Для развала – я не вижу. Алена Сырова:

Может, нам надо на какой-то новый уровень сотрудничества выходить? Может, нам действительно сегодня не хватает каких-то инструментов, чтобы закрывать потребности в безопасности всех членов?