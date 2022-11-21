Почему страны не выходят из ОДКБ? Рассказал военный аналитик
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Алена Сырова, СТВ:
Почему, несмотря на недопонимания и терки отдельных государств, все равно не могут покинуть наш тесный кружок?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Это мощнейший инструмент обеспечения военной безопасности каждого государства. Та же Армения. Да, можно понять эмоции, претензии, но она одна тоже не останется. Ей нет смысла выходить из ОДКБ. Как бы там Таджикистан с Кыргызстаном ни смотрели в сторону ОДКБ после того, как последние конфликты… Они тоже сами по себе не обеспечат свою безопасность, поэтому Организация, на мой взгляд, имеет потенциал только для укрепления. Для развала – я не вижу.
Алена Сырова:
Может, нам надо на какой-то новый уровень сотрудничества выходить? Может, нам действительно сегодня не хватает каких-то инструментов, чтобы закрывать потребности в безопасности всех членов?
Андрей Чернобай:
Думаю, инструменты все созданы. У нас впереди председательство Беларуси в ОДКБ. Мы знаем, что наша страна никогда формально не относилась к работе Организации, постоянно выдвигаются серьезные, глубокие инициативы. Даже 16 мая, когда была встреча глав государств ОДКБ, Президент Беларуси выдвинул целый ряд очень серьезных инициатив. Скорее всего, на время нашего председательства как раз и выпадет возможность реализации этих инициатив. Учитывая, что не все гладко в Организации, придется принимать Беларуси определенные решения, может, даже сложные решения, а также самой их выполнять как инициатору.
Читайте также:
Гайдукевич: НАТО – это мыльный пузырь. Если вспыхнет война в Европе, американцы ни за кого воевать не будут
Чернобай: США готовятся воевать на как минимум на двух театрах боевых действий
ОДКБ выполняет все свои политические задачи? Обсудили с Петром Петровским