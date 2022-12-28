Какие лидеры могут поспособствовать оттепели в отношениях России и Запада? Ответил Гигин

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Надежда Сасс, СТВ:
Когда крупному военно-политическому кризису конца края не видно, возникает запрос, который связан с поиском умиротворения, который будет работать, и в первую очередь запрос на лидеров. Сегодня вы могли бы назвать тех лидеров, которые способствовали оттепели, возможной во взаимоотношениях между Россией и Западом?
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
Лидеры – это проявление некого процесса. Не началась холодная война со специальной военной операцией. Она является результатом. Цепь событий. Пятидневная война в Грузии, затем Майдан в Украине. Мы видели, что происходит. И целый ряд других аспектов между этими важными веховыми точками. Очень много критики, типа измельчали лидеры на Западе. Она и обоснованная, и не очень. Кто мог предсказать в эпоху Аденауэра, что появится Вилли Брандт, который будет проводить именно такую позицию. Безусловно, появятся персонажи и в западной политике. Это почти неизбежно. Но персонаж появляется в результате некого общественного запроса. То, что мы видим сейчас, – результат отрицательной селекции на протяжении нескольких поколений. Это результат тот пресловутой политкорректности, которая стала идеологическим сопровождающим всей эпохи однополярного мира. Фактически это было частью мягкого тоталитаризма, насаждаемого и самими США, и внутри Соединенных Штатов. Это отражение неолиберальной идеологии. Постепенно, с нарастанием кризиса этой идеологии, безусловно, будут появляться новые лидеры. Что происходит в Восточной Европе. Они могут кому-то нравиться или нет. Но тот же Орбан. А Качиньский? Это что, не яркий лидер в Польше? Да, он наш противник, но тем не менее. Я думаю, что для Европы не все так плохо, как иногда мы об этом говорим.
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