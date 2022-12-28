Какие лидеры могут поспособствовать оттепели в отношениях России и Запада? Ответил Гигин

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ:

Когда крупному военно-политическому кризису конца края не видно, возникает запрос, который связан с поиском умиротворения, который будет работать, и в первую очередь запрос на лидеров. Сегодня вы могли бы назвать тех лидеров, которые способствовали оттепели, возможной во взаимоотношениях между Россией и Западом?