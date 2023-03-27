Дзермант: Россию и Китай сближает вовсе не затягивание конфликта в Украине, они создают новую архитектуру миропорядка

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. После визита Си Цзиньпина в Москву и договоренностей с Владимиром Путиным многие аналитики отметили, что, по сути, после этого обозначается контур антизападного альянса, к которому, кроме России и Китая, очевидно, присоединятся Беларусь, Иран и Северная Корея. По итогам переговоров российского и китайского руководства можно отметить самое важное – в Евразии заканчивается эпоха западоцентричных отношений и союзов. Длилась она около 300 лет. Россия в это время почти всегда опиралась в борьбе с одной европейской и западной силой на другую. А теперь весь значимый Запад против России, у нее нет там союзников и не предвидится. Поэтому происходит сближение с Китаем и Ираном.

Си Цзиньпин во время прощания с Владимиром Путиным дал понять именно это: «Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены». Сейчас в этой новой ситуации нам придется лучше знать и понимать Восток, чтобы быть с ним на равных и не раствориться. Китайское руководство тщательно избегает терминов «союз», «альянс» и «блок» в отношениях с Россией, чтобы не вызывать аллюзий с блоковым противостоянием времен холодной войны, и теперешняя ситуация действительно отличается – прежней биполярности не будет. Но Си Цзиньпин говорит даже о большем: «Китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества». И это ключевое для понимая того, что на самом деле представляют собой отношения России и Китая. Их можно назвать формированием двуединого полюса, который должен уравновесить коллективный Запад. Каждый из элементов этого полюса уравновешивает друг друга: китайская экономическая мощь соответствует стратегической военной мощи России.

Россию и Китай фундаментально сближает вовсе не затягивание конфликта в Украине, где Китай якобы «спасает» Россию, хотя он действительно помогает ей минимизировать последствия западных санкций. Россия и Китай вместе, исходя из обоюдного и взаимного интереса, созидают новую архитектуру миропорядка. Россия делает это прямо и жестко, вступив в открытый и горячий конфликт с США и их союзниками на территории Украины, Китай это делает в своей манере – гибко и мягко, формируя экономические и финансовые предпосылки для избавления от западной зависимости. Россия и Китай, исходя из своих стратегических культур и актуальных вызовов, дополняют друг друга. Кстати, именно поэтому Александр Лукашенко отметил, что же так раздражает Запад.

Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас». Читайте здесь. Конечно, не нужно думать, что процесс российско-китайского сотрудничества как основы нового миропорядка будет простым и безоблачным. И в России, и в Китае есть влиятельные противники этого. Одни будут говорить о «китайской угрозе», «неравнозначности», другие о приоритете экономических отношений с США и ориентации не на континентальную интеграцию, а на морскую торговлю. Антикитайская партия у нас и проамериканская партия в Китае – это две личины одного и того же явления. Но потому так важны встречи, которые происходили в последнее время между Александром Лукашенко, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Руководители наших стран показали железную политическую волю на сближение, на сопряжение потенциалов и интеграционных проектов: Евразийского экономического союза и «Одного пояса и пути». В процессе оформления евразийского блока (Беларусь, Россия, Иран, Китай, Северная Корея) крайне важным будет вопрос о месте и роли в нем нашего Северо-Запада. Вызовы понятны: Балтийское море становится внутренним морем НАТО с постоянной угрозой морской блокады, серьезно усиливается Польша.