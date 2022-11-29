Как бы ни закончилась СВО, всё равно будут недовольные. На что рассчитывает Польша?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Можно предположить, что любой компромисс, который будет касаться будущего Украины, оставит недовольных в первую очередь среди украинских националистов. Не случится ли так, что недовольные миром через разумные уступки радикалы просто выедут в ту же Польшу и при поддержке Варшавы будут готовить новые протестные настроения, новые конфликты?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Именно поэтому Варшава очень хочет, но пока еще не предпринимает прямых действий, связанных с введением миротворческого контингента, каких-то сил гуманитарной защиты. Можно что-то придумать, но пока ничего нет. Войти во Львов легко, кто будет сопротивляться? А выйти из Львова польской армии уже невозможно.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Не надо сепаратистам и тем, кто поддерживает другую точку зрения в результате переговорного процесса, не надо уезжать в Польшу. Это один из вариантов развития событий, что просто не дадут возможности перейти на диалог именно в рамках политического диалога. Как раз здесь будет использован сепаратистский элемент и эти силы. Их просто бросят в эту топку для разжигания событий. Именно в тот момент, как была использована ракета, допустим, когда есть мысли уже о совместных действиях перехода на другой уровень диалога, тут же появляется провокация, которая позволяет все опустить на место. И здесь будут использованы все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить дипломатического варианта решения событий.
Николай Межевич:
В поместье не может быть двух панов, в поместье один пан, а дальше управляющий, менеджер – может быть украинец, а паном будет только поляк.
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