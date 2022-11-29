Как бы ни закончилась СВО, всё равно будут недовольные. На что рассчитывает Польша?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Можно предположить, что любой компромисс, который будет касаться будущего Украины, оставит недовольных в первую очередь среди украинских националистов. Не случится ли так, что недовольные миром через разумные уступки радикалы просто выедут в ту же Польшу и при поддержке Варшавы будут готовить новые протестные настроения, новые конфликты?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Именно поэтому Варшава очень хочет, но пока еще не предпринимает прямых действий, связанных с введением миротворческого контингента, каких-то сил гуманитарной защиты. Можно что-то придумать, но пока ничего нет. Войти во Львов легко, кто будет сопротивляться? А выйти из Львова польской армии уже невозможно.