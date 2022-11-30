Психолог о политике безопасности: «Имея в виду возможность угрозы, к ней непременно стоит попробовать подготовиться»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда нас пытаются втянуть в какой-то конфликт, то, как правило, ищут уязвимые точки. В политике, как и в жизни, у каждого они свои. Единственный способ противодействовать эскалации – через воздействие на слабое место. Проработать его, найти способы укрепиться и стать сильнее. И в помощь странам ОДКБ в этом направлении нашим Президентом была проделана огромная аналитическая работа. В рамках последнего саммита в Ереване Александр Лукашенко обозначил стороны для развития, над которыми объединению еще нужно работать. Как каждому над собой и по-своему, так и кооперируясь с остальными. Один из звучавших тезисов касался укрепления безопасности на уровне инфополя. Ведь в масштабах жизни страны ситуация усложняется тем, что слабые места могут располагаться как в плоскости проблемных вопросов государства, так и на уровне психологии самих политиков, а также простых людей. В этой плоскости очень влиятельна информация. Подталкивая конфликтовать одну страну с другой, обычно воздействуют на особенно уязвимые места государств: нерешенные внутренние проблемы, замороженные конфликты с другими странами, геополитические (и не только) вопросы. А порой используются и слабости конкретных людей, кто имеет влияние на страну.

Алена Дзиодзина:

В политике, как и в обычной жизни, эскалация конфликта исходит чаще от тех, кому это противостояние выгодно. Политически, экономически, стратегически. Ведь любой конфликт достаточно энергозатратен. От человека он требует немалых эмоциональных сил, а если этот человек еще и политик, то развитие конфликта выходит на более сложный уровень. В рамках политического противостояния, как и в жизни, к вспыхнувшему конфликту порой подключаются еще и посторонние участники. Это могут быть миротворцы, а могут быть подстрекатели. В политической плоскости противостояние потребует от лидера не только эмоциональных сил, но и, скорее всего, других государственных ресурсов. Алена Дзиодзина:

И в этом, как правило, кроется смысл – вынудить представителей государств направить ресурсы в конфликт. Согласно этой затее, сильные страны, бодаясь, ослабнут. И тогда заинтересантам станет гораздо проще вести основную борьбу против них – тактика. Именно поэтому Президент призывал собравшихся оставаться в мире: как в рамках самого содружества ОДКБ, так и с остальными соседями. Если смотреть на конфликты в политике глазами простого народа, то сторонам лучше скорее остановиться. Решив вопрос мирно, соблюсти баланс интересов друг друга и разойтись, так как чаще всего политики друг другу противоборствуют, а рикошетит волной по стране и обычным людям. Имея в виду возможность угрозы, к ней непременно стоит попробовать подготовиться. Тогда, если что, это станет посильной встречей, а не ослабляющим столкновением. И зная уже о намерениях Запада поджигать союзные государства, что расположены по периметру их границы с Россией, важно и нужно поработать на безопасность заранее. Не завтра, когда рванет. Сейчас.