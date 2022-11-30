Психолог о политике безопасности: «Имея в виду возможность угрозы, к ней непременно стоит попробовать подготовиться»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда нас пытаются втянуть в какой-то конфликт, то, как правило, ищут уязвимые точки. В политике, как и в жизни, у каждого они свои. Единственный способ противодействовать эскалации – через воздействие на слабое место. Проработать его, найти способы укрепиться и стать сильнее.
И в помощь странам ОДКБ в этом направлении нашим Президентом была проделана огромная аналитическая работа. В рамках последнего саммита в Ереване Александр Лукашенко обозначил стороны для развития, над которыми объединению еще нужно работать. Как каждому над собой и по-своему, так и кооперируясь с остальными.
Один из звучавших тезисов касался укрепления безопасности на уровне инфополя. Ведь в масштабах жизни страны ситуация усложняется тем, что слабые места могут располагаться как в плоскости проблемных вопросов государства, так и на уровне психологии самих политиков, а также простых людей. В этой плоскости очень влиятельна информация.
Подталкивая конфликтовать одну страну с другой, обычно воздействуют на особенно уязвимые места государств: нерешенные внутренние проблемы, замороженные конфликты с другими странами, геополитические (и не только) вопросы. А порой используются и слабости конкретных людей, кто имеет влияние на страну.
Алена Дзиодзина:
В политике, как и в обычной жизни, эскалация конфликта исходит чаще от тех, кому это противостояние выгодно. Политически, экономически, стратегически. Ведь любой конфликт достаточно энергозатратен. От человека он требует немалых эмоциональных сил, а если этот человек еще и политик, то развитие конфликта выходит на более сложный уровень.
В рамках политического противостояния, как и в жизни, к вспыхнувшему конфликту порой подключаются еще и посторонние участники. Это могут быть миротворцы, а могут быть подстрекатели. В политической плоскости противостояние потребует от лидера не только эмоциональных сил, но и, скорее всего, других государственных ресурсов.
Алена Дзиодзина:
И в этом, как правило, кроется смысл – вынудить представителей государств направить ресурсы в конфликт. Согласно этой затее, сильные страны, бодаясь, ослабнут. И тогда заинтересантам станет гораздо проще вести основную борьбу против них – тактика.
Именно поэтому Президент призывал собравшихся оставаться в мире: как в рамках самого содружества ОДКБ, так и с остальными соседями. Если смотреть на конфликты в политике глазами простого народа, то сторонам лучше скорее остановиться. Решив вопрос мирно, соблюсти баланс интересов друг друга и разойтись, так как чаще всего политики друг другу противоборствуют, а рикошетит волной по стране и обычным людям.
Имея в виду возможность угрозы, к ней непременно стоит попробовать подготовиться. Тогда, если что, это станет посильной встречей, а не ослабляющим столкновением. И зная уже о намерениях Запада поджигать союзные государства, что расположены по периметру их границы с Россией, важно и нужно поработать на безопасность заранее. Не завтра, когда рванет. Сейчас.
Один из предложенных способов Президентом одновременно сложен и прост: «На внутреннем контуре – повышение сплоченности государств – членов ОДКБ, снижение уровня напряженности и урегулирование противоречий между ними».
Алена Дзиодзина:
И несмотря на то, что Президент предлагал и другие направления для развития, акцент на мирных отношениях и сплоченности звучал почти каждый раз. Не спроста. Разжигая конфликты у нас по периметру, враг в перспективе получит ослабленных нас как менее сильных противников, чем если сумеем остаться вместе, сохранив мир. Над этим еще предстоит работать. И в рамках саммита от белорусского лидера прозвучала конкретика, что можно сделать и как.
Кризисные ситуации нередко выбивают из колеи. Пусть не насовсем, а на время. Но то, как реагировать, можно продумать уже сейчас. В таких случаях фактор внезапности утратит свои изначальные силы и не сумеет застать нас врасплох.
Согласно другим озвученным тезисам, белорусским лидером были предложены забота об информационной и биологической безопасности; сотрудничество в военной и экономической сфере в рамках содружества и с другими странами; необходимость объединить усилия для прогнозов и аналитики актуальных тенденций. Поскольку в современных условиях агрессивного передела мира очень важен прогноз на ближайшее будущее.
Много чего прозвучало еще. Однако фундамент всему – отношения. И это то направление, в котором приоритетно важно работать как в плане контактов с другими, так и отношений с собой.
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