«Ждать хорошего не приходится». Могут ли прийти более умеренные силы к власти в Польше?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Вспомните заявление Дуды радостные, по сути, наверное, нацеленные на выстраивание благоприятных взаимоотношений с Украиной, тогда было сказано, что между нами нет границ. Это же можно по-разному воспринимать.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Дуда великолепный оратор, его надо смотреть очень подробно и не только то, что он говорит, но и то, с какой мимикой это произносится. Тут стоит сразу же сказать о высказываниях парламентария ЕС, который буквально был вчера, который в очередной раз сказал, что ЕС решает задачи не так, как хотелось бы Польше, что они тут все бюрократы. Это правда, они бюрократы, но они стали бюрократами в тот момент, когда они попытались не выполнить то, что было необходимо Польше.
Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства:
Я бы все-таки хотел вернуться к вопросу: а могут ли прийти более умеренные силы к власти в Польше. Я не думаю, что они могут прийти, потому что народ уже разогрет, снижать этот накал антироссийской военной истерии — это значит показать людям, что у них уголь вырос в 2-3 раза, что у них рыбы и мяса почти нет. Во многих местах лежит мясо недельной давности. Это значит показать людям, в каком дне они живут. Истерия будет повышаться, будут вспоминать закон, который внес Зеленский, что полякам предоставляются равные права с украинцами. Будут играть на имперских амбициях.
Николай Бузин:
Однозначно ждать хорошего не приходится, этому подтверждением являются сегодняшние те же самые военные действия на территории Украины. Основной контингент наемников — это поляки. И обратите внимание, что там не только военнослужащие, не только те люди, которые умеют обращаться с оружием, уже появились те, кто информационно подготовлен, чтобы расширять Польшу. И таких много.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Абсолютно точно. Дело в том, что во многих подразделениях польской армии, особенно в сухопутных, много лет работают специальные курсы по русскому языку. Что скрывать? Значительная часть непосредственной деятельности на линии соприкосновения с одной и другой стороны осуществляется на русском языке, то в отличие от наемников из Бразилии полякам нет больших проблем, чтобы разобраться в происходящем. И польские военные уставы нынешние хранят некие основы еще из советских, социалистических уставов, системы планирования и многое другое. Посмотрите, как выглядит парад польских войск. Если переодеть их в нашу форму, он выглядит по-нашему. Это все разновидности европейской военной системы. А люди, приезжающие из игиловских мест или Латинской Америки, им нужно месяц-два готовиться. А потом они уже только могут выступать на фронте.
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