«Ждать хорошего не приходится». Могут ли прийти более умеренные силы к власти в Польше?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Вспомните заявление Дуды радостные, по сути, наверное, нацеленные на выстраивание благоприятных взаимоотношений с Украиной, тогда было сказано, что между нами нет границ. Это же можно по-разному воспринимать.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Дуда великолепный оратор, его надо смотреть очень подробно и не только то, что он говорит, но и то, с какой мимикой это произносится. Тут стоит сразу же сказать о высказываниях парламентария ЕС, который буквально был вчера, который в очередной раз сказал, что ЕС решает задачи не так, как хотелось бы Польше, что они тут все бюрократы. Это правда, они бюрократы, но они стали бюрократами в тот момент, когда они попытались не выполнить то, что было необходимо Польше.

Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства:

Я бы все-таки хотел вернуться к вопросу: а могут ли прийти более умеренные силы к власти в Польше. Я не думаю, что они могут прийти, потому что народ уже разогрет, снижать этот накал антироссийской военной истерии — это значит показать людям, что у них уголь вырос в 2-3 раза, что у них рыбы и мяса почти нет. Во многих местах лежит мясо недельной давности. Это значит показать людям, в каком дне они живут. Истерия будет повышаться, будут вспоминать закон, который внес Зеленский, что полякам предоставляются равные права с украинцами. Будут играть на имперских амбициях. Николай Бузин:

Однозначно ждать хорошего не приходится, этому подтверждением являются сегодняшние те же самые военные действия на территории Украины. Основной контингент наемников — это поляки. И обратите внимание, что там не только военнослужащие, не только те люди, которые умеют обращаться с оружием, уже появились те, кто информационно подготовлен, чтобы расширять Польшу. И таких много.