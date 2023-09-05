Миколаек: для польских властей любые шаги Беларуси – провокации

Григорий Азаренок, СТВ:

А вот эти миролюбивые шаги Александра Лукашенко: приглашение поляков на учения ОДКБ; в принципе предложение о деэскалации ситуации, о том, чтобы, соседи – они «от Бога», их не выбирают. Поручение Александра Лукашенко премьер-министру связаться с польским руководством и наладить какие-то отношения. По польской прессе, по польским соцсетям, как отреагировали?

Марчин Миколаек, польский активист:

Это, по мнению польских властей, провокация все. Они же сказали, что если Лукашенко, если Беларусь будет допускаться каких-то провокаций, они закроют границы. Вот, видимо, они считают провокацией. Александр Григорьевич предложил приехать на учения, посмотреть, они отказались. Почему, никаких объяснений не дают. Просто отказались. Безвиз – это тоже провокации. Они же после этого создали целую массу проблем на границе: отправка солдат к вашей границе, где продолжается кризис мигрантов, где поляки их продолжают убивать и вытеснять обратно в Беларусь. Это все для польских властей провокации. Это во всем виноват Александр Лукашенко. А что они угрожают вам, белорусам, постоянно, провоцируют вас на какую-то ответную меру – они в этом ничего плохого не видят. Во всем виноваты белорусы и Президент Лукашенко.

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