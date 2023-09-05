«Лукашенко олицетворяет надежность». Эксперты о роли Беларуси на международной арене

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

В 1991 году, когда развалился СССР, у нас было гораздо меньше возможностей, чем у Украины. Украина имела стартовых возможностей больше, чем Беларусь. И мы по-хорошему, по-доброму им завидовали. К сожалению, они все потеряли. А нас на протяжении всех этих 30 лет хотели даже не в Украину превратить. Было бы хуже. Мы имеем огромное геополитическое значение для Запада, и им очень хотелось превратить нас в Ирак, в Ливию, Сирию – во все что угодно, лишь бы это была Антироссия и страна, не имеющая суверенитета. И когда я слышу украинскую журналистку, мне щемит сердце. Я бы очень хотел, чтобы украинцы так жили. А еще все должны слышать ее, нас и понимать: нам не нужна война. Не ждите от Беларуси агрессии. Мы настолько ценим это спокойствие, мир, тишину. Детки наши в школу пошли 1 сентября – мирное небо. А бедные украинские дети идут, и там летают снаряды. Гибнут в Донбассе, гибнут в других местах. Страшно на это смотреть. Мы ценим мир, и мы все сделаем, чтобы здесь было так всегда. Слышьте нас, весь мир! Беларусь только мира хочет! Услышьте Президента нашего, услышьте белорусский народ!