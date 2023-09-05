«Лукашенко олицетворяет надежность». Эксперты о роли Беларуси на международной арене

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
В 1991 году, когда развалился СССР, у нас было гораздо меньше возможностей, чем у Украины. Украина имела стартовых возможностей больше, чем Беларусь. И мы по-хорошему, по-доброму им завидовали. К сожалению, они все потеряли. А нас на протяжении всех этих 30 лет хотели даже не в Украину превратить. Было бы хуже. Мы имеем огромное геополитическое значение для Запада, и им очень хотелось превратить нас в Ирак, в Ливию, Сирию – во все что угодно, лишь бы это была Антироссия и страна, не имеющая суверенитета. И когда я слышу украинскую журналистку, мне щемит сердце. Я бы очень хотел, чтобы украинцы так жили.
А еще все должны слышать ее, нас и понимать: нам не нужна война. Не ждите от Беларуси агрессии. Мы настолько ценим это спокойствие, мир, тишину. Детки наши в школу пошли 1 сентября – мирное небо. А бедные украинские дети идут, и там летают снаряды. Гибнут в Донбассе, гибнут в других местах. Страшно на это смотреть. Мы ценим мир, и мы все сделаем, чтобы здесь было так всегда. Слышьте нас, весь мир! Беларусь только мира хочет! Услышьте Президента нашего, услышьте белорусский народ!
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Беларусь – это фронтир нашего Союзного государства, это крепость на переправе, Полесье, приграничье. Здесь должен быть хранитель, и он есть. Одним из самых надежных союзников, если не самым надежным союзником России, является Беларусь. Лукашенко олицетворяет надежность. Когда я слушал интервью, и не только это, анализировал те интервью, которые состоялись ранее, он говорил о мире и о том, что единственные, с кем возможно было бы при определенных обстоятельствах договариваться в Украине, могли бы стать военные.
Безусловно, он не имел в виду Буданова, потому что это убийца, человек себя скомпрометировал тем, что участвовал в подготовке террористических акций, диверсионных рейдов и политических убийств. Но другие фигуры, возможно, не такие заметные и не такие медийные среди генералитета, по информации Александра Григорьевича Лукашенко, есть. Такие фигуры, с которыми при определенных обстоятельствах, если на то будет воля российского руководства, возможно было бы провести какие-то переговоры. Но эти переговоры – еще дело будущего, потому что Россия выигрывает по всем оперативно-стратегическим направлениям.
У нас есть задача – осуществить замысел Генерального штаба и создать санитарную зону, чтобы не было нападок ни дронов, ни беспилотных и безэкипажных катеров и всего остального, включая противокорабельные ракеты «Гарпун», поставленные Британией, а также Storm Shadow/SCALP, которые французы дали, и так далее. Поэтому будем спокойно взирать на ситуацию и проделывать то, что мы должны делать, а там уж посмотрим, что будет дальше.
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