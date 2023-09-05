Прямой эфир

«Лукашенко олицетворяет надежность». Эксперты о роли Беларуси на международной арене

05 сентября 2023 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

«Лукашенко олицетворяет надежность». Эксперты о роли Беларуси на международной арене-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
В 1991 году, когда развалился СССР, у нас было гораздо меньше возможностей, чем у Украины. Украина имела стартовых возможностей больше, чем Беларусь. И мы по-хорошему, по-доброму им завидовали. К сожалению, они все потеряли. А нас на протяжении всех этих 30 лет хотели даже не в Украину превратить. Было бы хуже. Мы имеем огромное геополитическое значение для Запада, и им очень хотелось превратить нас в Ирак, в Ливию, Сирию – во все что угодно, лишь бы это была Антироссия и страна, не имеющая суверенитета. И когда я слышу украинскую журналистку, мне щемит сердце. Я бы очень хотел, чтобы украинцы так жили.

А еще все должны слышать ее, нас и понимать: нам не нужна война. Не ждите от Беларуси агрессии. Мы настолько ценим это спокойствие, мир, тишину. Детки наши в школу пошли 1 сентября – мирное небо. А бедные украинские дети идут, и там летают снаряды. Гибнут в Донбассе, гибнут в других местах. Страшно на это смотреть. Мы ценим мир, и мы все сделаем, чтобы здесь было так всегда. Слышьте нас, весь мир! Беларусь только мира хочет! Услышьте Президента нашего, услышьте белорусский народ!

«Лукашенко олицетворяет надежность». Эксперты о роли Беларуси на международной арене-4

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Беларусь – это фронтир нашего Союзного государства, это крепость на переправе, Полесье, приграничье. Здесь должен быть хранитель, и он есть. Одним из самых надежных союзников, если не самым надежным союзником России, является Беларусь. Лукашенко олицетворяет надежность. Когда я слушал интервью, и не только это, анализировал те интервью, которые состоялись ранее, он говорил о мире и о том, что единственные, с кем возможно было бы при определенных обстоятельствах договариваться в Украине, могли бы стать военные.

Безусловно, он не имел в виду Буданова, потому что это убийца, человек себя скомпрометировал тем, что участвовал в подготовке террористических акций, диверсионных рейдов и политических убийств. Но другие фигуры, возможно, не такие заметные и не такие медийные среди генералитета, по информации Александра Григорьевича Лукашенко, есть. Такие фигуры, с которыми при определенных обстоятельствах, если на то будет воля российского руководства, возможно было бы провести какие-то переговоры. Но эти переговоры – еще дело будущего, потому что Россия выигрывает по всем оперативно-стратегическим направлениям.

У нас есть задача – осуществить замысел Генерального штаба и создать санитарную зону, чтобы не было нападок ни дронов, ни беспилотных и безэкипажных катеров и всего остального, включая противокорабельные ракеты «Гарпун», поставленные Британией, а также Storm Shadow/SCALP, которые французы дали, и так далее. Поэтому будем спокойно взирать на ситуацию и проделывать то, что мы должны делать, а там уж посмотрим, что будет дальше.

Читайте также: 

Гайдукевич: если Европа сунется в Беларусь, никакой СВО не будет. Будет война

«Беларусь – это про стабильность». Диана Панченко поделилась впечатлениями после визита в Минск

Окружение Зеленского уже «сливают». Диана Панченко прокомментировала многолетнее «крышевание» Украины Западом

# Международная политика # Олег Гайдукевич # Владимир Ераносян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты просто предаешь свой народ». Как провокации Запада разрушают семьи?
05 сентября 2023 18:41

«Ты просто предаешь свой народ». Как провокации Запада разрушают семьи?

Лукашенко ждут в Узбекистане в конце 2023-го. Приглашение передал лично Шавкат Мирзиёев
05 сентября 2023 16:36

Лукашенко ждут в Узбекистане в конце 2023-го. Приглашение передал лично Шавкат Мирзиёев

Клишевич об истинных целях США: «Уничтожить всё, что нас объединяет с Россией, всю нашу общую историю»
04 сентября 2023 17:30

Клишевич об истинных целях США: «Уничтожить всё, что нас объединяет с Россией, всю нашу общую историю»