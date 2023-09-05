Готов ли Запад проститься с кандидатурой Зеленского? Мнения экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Я бы согласился со всеми тезисами, кроме одного, что Зеленский не мог бы сам слететь с катушек и не пытаться сделать мир украиноцентричным, тем самым надоесть Западу. Я говорю о том, что зачастую мы слышим, раздаются голоса о том, что он в принципе уже становится неуправляемым, очень жадным, а эта жадность еще выражается в его требовании профинансировать выборы на 5 миллиардов долларов, в России за 350 миллионов можно провести любые выборы. А здесь 5 миллиардов, куда остальные деньги? Он хочет по карманам рассовать? Я лично знаком с Владимиром Зеленским. Он фронтменом КВН был в свое время. Я с ним знаком, там вместе даже выпивали. Но я скажу так, фронтмен любой команды КВН или фронтмен «Квартала-95» может сорваться с катушек. По той простой причине, что в какой-то момент этот артист может стать Пеннивайзом. То есть он может быть ненасытным. То есть в какой-то момент Запад сейчас повернется и посмотрит, что он творит. И он поймет, уже раздаются адекватные голоса и в Германии, и в других странах. В Швейцарии раздаются.

Надежда Сасс:

Тогда возникает вопрос, насколько вероятно, что в стремлении заморозить конфликт, усилить управляемость внутри Украины Запад в ближайшее время сменит комика Зеленского?