Готов ли Запад проститься с кандидатурой Зеленского? Мнения экспертов
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Я бы согласился со всеми тезисами, кроме одного, что Зеленский не мог бы сам слететь с катушек и не пытаться сделать мир украиноцентричным, тем самым надоесть Западу. Я говорю о том, что зачастую мы слышим, раздаются голоса о том, что он в принципе уже становится неуправляемым, очень жадным, а эта жадность еще выражается в его требовании профинансировать выборы на 5 миллиардов долларов, в России за 350 миллионов можно провести любые выборы. А здесь 5 миллиардов, куда остальные деньги? Он хочет по карманам рассовать? Я лично знаком с Владимиром Зеленским. Он фронтменом КВН был в свое время. Я с ним знаком, там вместе даже выпивали. Но я скажу так, фронтмен любой команды КВН или фронтмен «Квартала-95» может сорваться с катушек. По той простой причине, что в какой-то момент этот артист может стать Пеннивайзом. То есть он может быть ненасытным. То есть в какой-то момент Запад сейчас повернется и посмотрит, что он творит. И он поймет, уже раздаются адекватные голоса и в Германии, и в других странах. В Швейцарии раздаются.
Надежда Сасс:
Тогда возникает вопрос, насколько вероятно, что в стремлении заморозить конфликт, усилить управляемость внутри Украины Запад в ближайшее время сменит комика Зеленского?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Западу абсолютно плевать на Украину. Их интересуют свои собственные интересы. Если в их интересах, чтобы решить проблему, надо поменять Зеленского на Порошенко. Я образно говорю, Порошенко на еще кого-то. Все они сидят под ними. Все управляемы, все полностью будут выполнять то, что надо. Если им это нужно, они сделают, исходя из своих интересов. А что, они так не делали? Сколько раз американцы кидали по всему миру тех, кого поддерживали? Сегодня они их накачивают деньгами, завтра сливают и сами убивают.
Надежда Сасс:
Готов ли Запад проститься с кандидатурой Зеленского? И каким образом это осуществить?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):
Ну, процедур много. По каким можно это осуществить? Но я думаю, он подошел к красной линии, где нести его дальше будет все тяжелее. Он позволял себе и раньше такие высказывания про ливерную колбасу, про президента Германии. Наши проглотили это все потому, что им сказали, что не надо. Не обращайте внимания, он скоро исправится. И не происходит исправление, он становится все жестче в риторике, требования все жестче. Когда-то придет момент, когда аналитики американские придут к тому решению, что для смены ситуации, чтобы нам перейти в фазу другую, нам нужен другой лидер. Мавр сделал свое дело.
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