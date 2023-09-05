«Зато деньги есть на вооружение для Украины». Поляк объяснил, почему Путин и Лукашенко не виноваты в инфляции в Польше

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим фильмы и кинопроизводство, международную политику и действия Польши. В гостях актриса, режиссер, поэт, волонтер Анна Артамонова и польский активист Марчин Миколаек.

Григорий Азаренок, СТВ:

Люди понимают, откуда реальная проблема в плане того, что эта инфляция, которая сейчас разгорелась? Эти проблемы с экономикой, что это как раз таки от того, что идет разрыв. Санкционная политика, постоянные претензии. Сейчас вот это нагнетание обстановки на границе и угроза перекрытия транзита. Ведь это же бьет именно по экономике, по простым людям. И я думаю, что люди это видят на самом деле. Можно сколько угодно говорить, что Путин и Лукашенко виноваты в инфляции. Но любой, у кого есть голова на плечах тут разберется, что это абсурд.