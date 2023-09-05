«Зато деньги есть на вооружение для Украины». Поляк объяснил, почему Путин и Лукашенко не виноваты в инфляции в Польше

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим фильмы и кинопроизводство, международную политику и действия Польши. В гостях актриса, режиссер, поэт, волонтер Анна Артамонова и польский активист Марчин Миколаек.
Григорий Азаренок, СТВ:
Люди понимают, откуда реальная проблема в плане того, что эта инфляция, которая сейчас разгорелась? Эти проблемы с экономикой, что это как раз таки от того, что идет разрыв. Санкционная политика, постоянные претензии. Сейчас вот это нагнетание обстановки на границе и угроза перекрытия транзита. Ведь это же бьет именно по экономике, по простым людям. И я думаю, что люди это видят на самом деле. Можно сколько угодно говорить, что Путин и Лукашенко виноваты в инфляции. Но любой, у кого есть голова на плечах тут разберется, что это абсурд.
Марчин Миколаек, польский активист:
Люди видят огромные баннеры при офисе Национального банка Польши, в которых как раз написано, что инфляция – это вина Путина и СВО. На самом деле люди понимают, что все эти проблемы с инфляцией начались после поддержки Украины, после всех этих пособий, поддержки этой страны в целом. Люди видят, что проблемы как раз из-за этого начались. Денег не хватает на врачей,на то, чтобы поднимать нашу страну, нашу экономику. Зато деньги есть на новые партии вооружения для Украины, которые Польша постоянно продолжает предоставлять киевскому режиму. Люди видят эти пособия, которые потихоньку заканчиваются для этих беженцев. Простые поляки знают, как они себя нагло ведут не только в Польше, но и в целом в Европе. Простые поляки потихоньку просыпаются, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось.
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