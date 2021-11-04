Михаил Мишустин: «От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

На теме встречи двух лидеров, пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. В интеграционном декрете 28 теперь уже утвержденных союзных программ. Отраслевое взаимодействие, промышленная кооперация, производственные цепочки, наукоемкие проекты.

Премьер России Михаил Мишустин подчеркнет – переговорный процесс был непростой. Но обоюдный консенсус найден еще на Союзном Совмине, который прошел в Минске.