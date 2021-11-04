Михаил Мишустин: «От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
На теме встречи двух лидеров, пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. В интеграционном декрете 28 теперь уже утвержденных союзных программ. Отраслевое взаимодействие, промышленная кооперация, производственные цепочки, наукоемкие проекты.
Премьер России Михаил Мишустин подчеркнет – переговорный процесс был непростой. Но обоюдный консенсус найден еще на Союзном Совмине, который прошел в Минске.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси, именно в этом вижу нашу главную общую цель. В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, а также занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения. Впереди нас ждет еще более серьезный этап – это реализация всех достигнутых договоренностей. Много нужно сделать на законодательном уровне, должно быть принято более 400 актов и двусторонних соглашений. По сути, будет создаваться новое регулирование, теперь на общей интеграционной основе. Это масштабная задача, которую предстоит решить правительствам наших стран. И, конечно, большая ответственность, ведь от результата зависит то, как станет развиваться Союзное государство, будущее его граждан.