В МИД Беларуси прокомментировали попытки провокаций со стороны Польши

Новости Беларуси. В МИД Беларуси прокомментировали попытки провокаций и бездоказательные обвинения со стороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Системная практика Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе настораживает.

Очередное заявление для СМИ в Польше снова оказалось голословным. Речь о неком заходе 2 ноября с территории Беларуси неустановленных «вооруженных лиц в форме». Кроме громких слов сопредельная сторона не предоставила ни одного доказательства. Нет ни фото, ни видео.

Екатерина Забенько, СТВ:

Очевидно, что таким образом польское правительство пытается отвлечь внимание мирового сообщества от той политики, которую реализует Варшава по отношению к мигрантам. Кроме того, оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы.