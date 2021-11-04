В МИД Беларуси прокомментировали попытки провокаций со стороны Польши
Новости Беларуси. В МИД Беларуси прокомментировали попытки провокаций и бездоказательные обвинения со стороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Системная практика Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе настораживает.
Очередное заявление для СМИ в Польше снова оказалось голословным. Речь о неком заходе 2 ноября с территории Беларуси неустановленных «вооруженных лиц в форме». Кроме громких слов сопредельная сторона не предоставила ни одного доказательства. Нет ни фото, ни видео.
Екатерина Забенько, СТВ:
Очевидно, что таким образом польское правительство пытается отвлечь внимание мирового сообщества от той политики, которую реализует Варшава по отношению к мигрантам. Кроме того, оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Мы понимаем, что польской стороне необходимо повысить градус напряженности для получения дополнительного финансирования при строительстве «Варшавского железного занавеса». Однако мы не приемлем использование Беларуси в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков. Еще более настораживающим является тот факт, что провокации в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям. Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада. Это безответственно. На кону безопасность всего региона.
Давить на Беларусь бесполезно. В белорусском МИД призвали Польшу смириться с этой мыслью. А для рассмотрения любых вопросов, требующих участия двух сторон, посоветовали задействовать дипломатические каналы.