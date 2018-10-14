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«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов

14 октября 2018 18:46
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Новости Беларуси. V Форум регионов Беларуси и России завершился, причем на мажорной ноте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подведем его итоги вместе с нашим корреспондентом Юрием Прокопенко.

V Форум регионов Беларуси и России: итоги, мнения, акценты

Четверг. 11:10. На перрон аэропорта «Могилев» выруливает спецрейс из Москвы.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-1

На борту внушительная делегация российских парламентариев, губернаторов, журналистов. Традиционные хлеб-соль – и за работу.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-4

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-6

Григорий Рапота, государственный секретарь Cоюзного государства Беларуси и России:
Я всегда с хорошим настроением на белорусскую землю прибываю. Во-вторых, форум для нас всегда очень важное событие. С каждым годом масштабы увеличиваются. В этом году вновь мы видим возросший интерес к этому форуму со стороны регионов Российской Федерации и, естественно, регионов Республики Беларусь.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-9

Александр Башкин, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Приехали практически не в гости, а практически к себе домой. Намерены работать интенсивно, энергично для того, чтобы мы стали еще ближе. А тем более мне, у меня отец родился в Беларуси. Я, можно сказать, практически свой.

Работа начинается без раскачки: деловые люди ценят время. На правах хозяина отличается Могилевская область. Документы о сотрудничестве, которые наполнены конкретными шагами, подписаны сразу с пятью российскими регионами.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-12

Екатерина Кузьмичева, ВРИО председателя Самарской областной Думы (Россия):
Мы очень надеемся, что сегодняшний шаг, который мы совершаем – подписание соглашения – это будет шаг для нас в будущее.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-15

Дмитрий Харитончик, председатель Могилевского областного совета депутатов:
Именно взаимодействия межпарламентского пока не было. Это предполагает изучение опыта в сфере законотворческой деятельности по развитию регионов социально-экономическому.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-18

Юрий Бурлачко, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края (Россия):
У нас огромное количество интересов. Думаю, что у республики и области тоже. В частности, к Могилевскому заводу, который изготавливает лифты, у нас есть большой интерес.

«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ

Могилевские лифты действительно продукция, которая идет на «ура» в российских регионах. За ними едва ли не выстраиваются в очередь.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-21

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-23

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-25

Компания из Нижнего Новгорода первая во время форума заключила солидный контракт на поставку около 2000 лифтов на полмиллиарда российских рублей (подробнее об этом читайте здесь).

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-28

Геннадий Гончаров, генеральный директор предприятия (Россия):
Четырехлетняя программа. Согласно плану, всё это расписано: и поставки, и срок, и период – на уровне двух государств. То есть как бы пытаемся развить совместную программу интеграции могилевских лифтов в российскую действительность.

География большая: Самара, Ростов, Хабаровск, Питер, Московская область.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-31

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-33

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-35

Деловые круги и представители власти затрагивали самые разные темы, и в каждой находили общий язык. Например, есть существенные подвижки в вопросе отмены телефонного роуминга. А в аграрной сфере согласован баланс взаимной торговли. Белорусская доля, кстати, вырастет. Все разногласия между сторонами сняты. И вообще, аграрии на форуме достигли договоренностей на сумму 123 миллиона долларов. И в большинстве своем это долгоиграющее сотрудничество.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-38



Андрей Токарев, представитель меховой фабрики (Россия):
Мы изготавливаем изделия из меха – это женские шубы. Пользуемся продукцией зверохозяйств Беларуси, поддерживаем сотрудничество. Приобретаем мех на территории Беларуси и поставляем в том числе и в вашу страну изделия из меха высококачественные.

Оба государства нацелены и на развитие цифровой экономики. В последнее время в Беларуси созданы буквально беспрецедентные условия для развития IT. Не мудрено, что и в этой области регионы двух стран искали точки соприкосновения. В нашем Парке высоких технологий считают крайне важным обмениваться с коллегами знаниями и сотрудничать в области подготовки кадров.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-41

Александр Мартинкевич, заместитель директора по маркетингу и развитию Парка высоких технологий:
Знания – это то, чем надо делиться. Если я поделился с кем-то знаниями, тот поделился со мной, то мы стали в два раза более образованными, богаче. Здесь потенциал в том, что нам надо чаще общаться, чаще надо делиться знаниями, потому что именно за счет знаний мы сможем создавать конкурентоспособные технологии и продукты и решать те вызовы, которые сегодня стоят перед нами, перед нашими странами в процессе создания цифровой экономики.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-44

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-46

70 соглашений и контракты на сумму 500 миллионов долларов – таковы итоги V Форума регионов.

Первые заявления и крупные контракты на Форуме регионов. Беларусь увеличит поставки мясной и молочной продукции в Россию

Но за каждым документом, за каждой подписью стоят интересы не только государственные, но и простых людей.

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей

Белорусско-российские отношения активно развиваются по всем направлениям. Но, пожалуй, самое важное то, что жители двух государств называют друг друга своими.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-49

«Город мастеров» разделил пешеходную улицу на две – Русскую и Белорусскую.

Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»

Но граница, как и между государствами, – всего лишь формальность: в одном хороводе все.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-52

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-54

На выставке-ярмарке представлены все регионы Беларуси и почти два десятка российских. Могилевчане шли на праздник за хорошим настроением.

Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве

Песни, танцы, угощения и уникальные вещи, некоторые из которых преодолели расстояние в тысячи километров.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-57

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-59

Владислав Степанов, методист Национального центра декоративно-прикладного искусства Удмуртской Республики (Россия):
Сегодня мы привезли наше удмуртское качество. Вы можете его заметить. Здесь наши знаменитые удмуртские ковры, выполненные в технике «удмуртский рубчик».

А это наши удмуртские варежки, сделанные также из шерсти. В Удмуртии бывают морозы ниже -40. Честно, не знаю, как в Беларуси, но, думаю, белорусам они также понадобятся.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-62

Здесь у нас акарина. Мы ее привезли из Удмуртии. Можете попробовать.

Юрий Прокопенко, СТВ:
А как играть?

Владислав Степанов:
Нужно дуть и закрывать отверстия. Одно отверстие только должно быть открыто.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-65

Юрий Прокопенко:
Давайте попробуем. Вроде получается, но нужно репетировать.

А это народный ансамбль из Республики Саха, Якутия. Это танец круговой, да? Он придает энергию, силу…

Вологодские кружева, дрибинские валенки, русские узоры и белорусские вышиванки – работы каждого мастера уникальны. Для ремесленников такие совместные проекты – важный опыт и лишний повод снова убедиться, как много у нас общего.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-68

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-70

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-72

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-74

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-76

Александра Черткова, мастер народных промыслов (Беларусь):
То, что увидели на Российской улице, незабываемо. На российских выставках с мастерами, с регионами общались. Очень интересные работы. Приятно их снова увидеть здесь, на нашей территории.

Называть Беларусь «нашей территорией» Александра Черткова стала 10 лет назад – с тех пор, как переехала из подмосковья в белорусскую глубинку. Ее – гончарных дел мастера – привела в Беларусь любовь. Здесь она вышла замуж и не почувствовала, что переехала в другую страну. И таких примеров действительно много.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-79

Марина Касьянова, житель Могилева:
Это прекрасно, что форум проходит именно на могилевской земле. Вообще, замечательное мероприятие: столько людей много, много гостей.

У нас с мужем тоже семья российско-белорусская, можно так сказать. Муж сам из России, из Калининградской области. Живем таким союзом. Разницу не видим. Между Беларусью и Россией вообще границ нет.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-82

Ирина Глусская, руководитель Самарской областной организации «Русско-белорусское братство» (Россия):
Сказать о том, что у нас существуют какие-то межнациональные отличия – нет. Вот я сама приехала с отцом-военным в Россию, обрусели, создали белорусскую организацию на самарской земле. Действительно, мы с россиянами – это единая дружная славянская нация.

Юные спортсмены провели спартакиаду. Жарко было на хоккейной арене, волейбольной площадке и даже за шахматными столами. А молодежь двух стран не только говорила о строительстве Союзного государства, но и заводила полезные знакомства.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-85

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-87

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-89

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-91

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-93

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи:
Нам важно, чтобы наша молодежь продвигала свой товар на территории России, чтобы россияне могли поделиться своим опытом, как они открывают дела: и у нас, в Беларуси, и на территории Российской Федерации. Это одна из тем обсуждения.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-96

Юлия Попкова, житель Могилева:
Я, как коренная могилевчанка, очень рада, что к нам приехали столько гостей. Новые знакомства, новое общение, новые люди. О нашем городе узнают до Якутии.

Всего на форум приехали около 2000 гостей. На несколько дней Могилев стал центром белорусско-российской дружбы. Столь масштабного события в новейшей истории в городе еще не было. Форум завершился, но память о нем здесь останется надолго. Наверняка еще через много лет горожане будут говорить: «Вот триумфальная арка» или «Вот уникальная каскадная лестница».

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-99

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-101

К Форуму регионов в Могилеве появились новые достопримечательности. Да и сам город заметно преобразился.

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-104

«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов-106

# V Форум регионов Беларуси и России # Григорий Рапота # Александр Башкин # Александр Мартинкевич # Юрий Прокопенко # Фотофакт

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