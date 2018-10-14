«Между Беларусью и Россией вообще границ нет». Многомиллионные контракты, синтез культур и народов: итоги V Форума регионов

Новости Беларуси. V Форум регионов Беларуси и России завершился, причем на мажорной ноте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подведем его итоги вместе с нашим корреспондентом Юрием Прокопенко. V Форум регионов Беларуси и России: итоги, мнения, акценты Четверг. 11:10. На перрон аэропорта «Могилев» выруливает спецрейс из Москвы.

На борту внушительная делегация российских парламентариев, губернаторов, журналистов. Традиционные хлеб-соль – и за работу.

Григорий Рапота, государственный секретарь Cоюзного государства Беларуси и России:

Я всегда с хорошим настроением на белорусскую землю прибываю. Во-вторых, форум для нас всегда очень важное событие. С каждым годом масштабы увеличиваются. В этом году вновь мы видим возросший интерес к этому форуму со стороны регионов Российской Федерации и, естественно, регионов Республики Беларусь.

Александр Башкин, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Приехали практически не в гости, а практически к себе домой. Намерены работать интенсивно, энергично для того, чтобы мы стали еще ближе. А тем более мне, у меня отец родился в Беларуси. Я, можно сказать, практически свой. Работа начинается без раскачки: деловые люди ценят время. На правах хозяина отличается Могилевская область. Документы о сотрудничестве, которые наполнены конкретными шагами, подписаны сразу с пятью российскими регионами.

Екатерина Кузьмичева, ВРИО председателя Самарской областной Думы (Россия):

Мы очень надеемся, что сегодняшний шаг, который мы совершаем – подписание соглашения – это будет шаг для нас в будущее.

Дмитрий Харитончик, председатель Могилевского областного совета депутатов:

Именно взаимодействия межпарламентского пока не было. Это предполагает изучение опыта в сфере законотворческой деятельности по развитию регионов социально-экономическому.

Юрий Бурлачко, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края (Россия):

У нас огромное количество интересов. Думаю, что у республики и области тоже. В частности, к Могилевскому заводу, который изготавливает лифты, у нас есть большой интерес. «У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ Могилевские лифты действительно продукция, которая идет на «ура» в российских регионах. За ними едва ли не выстраиваются в очередь.

Компания из Нижнего Новгорода первая во время форума заключила солидный контракт на поставку около 2000 лифтов на полмиллиарда российских рублей (подробнее об этом читайте здесь).

Геннадий Гончаров, генеральный директор предприятия (Россия):

Четырехлетняя программа. Согласно плану, всё это расписано: и поставки, и срок, и период – на уровне двух государств. То есть как бы пытаемся развить совместную программу интеграции могилевских лифтов в российскую действительность. География большая: Самара, Ростов, Хабаровск, Питер, Московская область.

Деловые круги и представители власти затрагивали самые разные темы, и в каждой находили общий язык. Например, есть существенные подвижки в вопросе отмены телефонного роуминга. А в аграрной сфере согласован баланс взаимной торговли. Белорусская доля, кстати, вырастет. Все разногласия между сторонами сняты. И вообще, аграрии на форуме достигли договоренностей на сумму 123 миллиона долларов. И в большинстве своем это долгоиграющее сотрудничество.





Андрей Токарев, представитель меховой фабрики (Россия):

Мы изготавливаем изделия из меха – это женские шубы. Пользуемся продукцией зверохозяйств Беларуси, поддерживаем сотрудничество. Приобретаем мех на территории Беларуси и поставляем в том числе и в вашу страну изделия из меха высококачественные.

Оба государства нацелены и на развитие цифровой экономики. В последнее время в Беларуси созданы буквально беспрецедентные условия для развития IT. Не мудрено, что и в этой области регионы двух стран искали точки соприкосновения. В нашем Парке высоких технологий считают крайне важным обмениваться с коллегами знаниями и сотрудничать в области подготовки кадров.

Александр Мартинкевич, заместитель директора по маркетингу и развитию Парка высоких технологий:

Знания – это то, чем надо делиться. Если я поделился с кем-то знаниями, тот поделился со мной, то мы стали в два раза более образованными, богаче. Здесь потенциал в том, что нам надо чаще общаться, чаще надо делиться знаниями, потому что именно за счет знаний мы сможем создавать конкурентоспособные технологии и продукты и решать те вызовы, которые сегодня стоят перед нами, перед нашими странами в процессе создания цифровой экономики.

70 соглашений и контракты на сумму 500 миллионов долларов – таковы итоги V Форума регионов. Первые заявления и крупные контракты на Форуме регионов. Беларусь увеличит поставки мясной и молочной продукции в Россию Но за каждым документом, за каждой подписью стоят интересы не только государственные, но и простых людей. «Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей Белорусско-российские отношения активно развиваются по всем направлениям. Но, пожалуй, самое важное то, что жители двух государств называют друг друга своими.

«Город мастеров» разделил пешеходную улицу на две – Русскую и Белорусскую. Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!» Но граница, как и между государствами, – всего лишь формальность: в одном хороводе все.

На выставке-ярмарке представлены все регионы Беларуси и почти два десятка российских. Могилевчане шли на праздник за хорошим настроением. Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве Песни, танцы, угощения и уникальные вещи, некоторые из которых преодолели расстояние в тысячи километров.

Владислав Степанов, методист Национального центра декоративно-прикладного искусства Удмуртской Республики (Россия):

Сегодня мы привезли наше удмуртское качество. Вы можете его заметить. Здесь наши знаменитые удмуртские ковры, выполненные в технике «удмуртский рубчик». А это наши удмуртские варежки, сделанные также из шерсти. В Удмуртии бывают морозы ниже -40. Честно, не знаю, как в Беларуси, но, думаю, белорусам они также понадобятся.

Здесь у нас акарина. Мы ее привезли из Удмуртии. Можете попробовать. Юрий Прокопенко, СТВ:

А как играть? Владислав Степанов:

Нужно дуть и закрывать отверстия. Одно отверстие только должно быть открыто.

Юрий Прокопенко:

Давайте попробуем. Вроде получается, но нужно репетировать. А это народный ансамбль из Республики Саха, Якутия. Это танец круговой, да? Он придает энергию, силу… Вологодские кружева, дрибинские валенки, русские узоры и белорусские вышиванки – работы каждого мастера уникальны. Для ремесленников такие совместные проекты – важный опыт и лишний повод снова убедиться, как много у нас общего.

Александра Черткова, мастер народных промыслов (Беларусь):

То, что увидели на Российской улице, незабываемо. На российских выставках с мастерами, с регионами общались. Очень интересные работы. Приятно их снова увидеть здесь, на нашей территории. Называть Беларусь «нашей территорией» Александра Черткова стала 10 лет назад – с тех пор, как переехала из подмосковья в белорусскую глубинку. Ее – гончарных дел мастера – привела в Беларусь любовь. Здесь она вышла замуж и не почувствовала, что переехала в другую страну. И таких примеров действительно много.

Марина Касьянова, житель Могилева:

Это прекрасно, что форум проходит именно на могилевской земле. Вообще, замечательное мероприятие: столько людей много, много гостей. У нас с мужем тоже семья российско-белорусская, можно так сказать. Муж сам из России, из Калининградской области. Живем таким союзом. Разницу не видим. Между Беларусью и Россией вообще границ нет.

Ирина Глусская, руководитель Самарской областной организации «Русско-белорусское братство» (Россия):

Сказать о том, что у нас существуют какие-то межнациональные отличия – нет. Вот я сама приехала с отцом-военным в Россию, обрусели, создали белорусскую организацию на самарской земле. Действительно, мы с россиянами – это единая дружная славянская нация. Юные спортсмены провели спартакиаду. Жарко было на хоккейной арене, волейбольной площадке и даже за шахматными столами. А молодежь двух стран не только говорила о строительстве Союзного государства, но и заводила полезные знакомства.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи:

Нам важно, чтобы наша молодежь продвигала свой товар на территории России, чтобы россияне могли поделиться своим опытом, как они открывают дела: и у нас, в Беларуси, и на территории Российской Федерации. Это одна из тем обсуждения.

Юлия Попкова, житель Могилева:

Я, как коренная могилевчанка, очень рада, что к нам приехали столько гостей. Новые знакомства, новое общение, новые люди. О нашем городе узнают до Якутии. Всего на форум приехали около 2000 гостей. На несколько дней Могилев стал центром белорусско-российской дружбы. Столь масштабного события в новейшей истории в городе еще не было. Форум завершился, но память о нем здесь останется надолго. Наверняка еще через много лет горожане будут говорить: «Вот триумфальная арка» или «Вот уникальная каскадная лестница».