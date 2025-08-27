Состоялась пресс-конференция ХК «Динамо-Шинник» в преддверии нового сезона МХЛ

Планы на сезон амбициозные, борьба предстоит напряженная. Руководство хоккейного клуба «Динамо-Шинника» провело пресс-конференцию в преддверии нового розыгрыша МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Планы на сезон амбициозные, борьба предстоит напряженная. Руководство хоккейного клуба «Динамо-Шинника» провело пресс-конференцию в преддверии нового розыгрыша МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Костяк команды удалось сохранить, но появились и новые ребята. Основное изменение – это главком. Тренируется дружина под руководством Евгения Летова. Бобруйскому клубу предстоит выступать в сильнейшем Золотом дивизионе, что, бесспорно, является большим успехом и важно прописку в элите сохранить. А главная цель остается неизменной – подготовка хоккеистов к выступлению за «Динамо-Минск».
Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
Одна из задач – это остаться в золотом дивизионе. Потому что в любом случае очень тяжело, постоянно играя с топовыми командами, набирать очки, побеждать. Нам надо будет добавлять в этом компоненте как раз эту уверенность.
Никита Павлов, нападающий ХК «Динамо-Шинник»:
Спасибо большое за это клубу. Они нам дали посмотреть, к чему нам стремиться. Поэтому мы сюда приехали и должны от себя требовать, от парней помоложе, чтобы все стремились сюда попасть. Прошли тяжелую работу, которую все не любят, но она нужна. Но мы постепенно уже подходим к сезону. Уже более тактические действия, более игровые задания. Спаррингов много было на турнире в Туле. Поэтому уже постепенно вливаемся в сезон, потихоньку.