Совет Федерации предложил ООН объявить всемирным мемориалом все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом

Новости Беларуси. О V Форуме регионов Беларуси и России и не только в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко.

Юлия Огнева, СТВ:

То есть вот в этом духовная наша ценность, духовное объединение такое вот Беларуси и России?

Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Вы знаете, в чем ценность дружбы между Россией и Беларусью? Вообще, наша длинная, многовековая история никогда и никак не была омрачена. И в самые трудные ее этапы, этапы испытаний, русские и белорусы всегда были рядом. Наиболее ярко, может быть, это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда бок о бок, что называется, наши народы вместе боролись с врагом. Ведь первый удар приняла Брестская крепость. Белорусы проявили удивительный героизм, удивительную стойкость духа.