Совет Федерации предложил ООН объявить всемирным мемориалом все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом

Новости Беларуси. О V Форуме регионов Беларуси и России и не только в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко.
Новости Беларуси. О V Форуме регионов Беларуси и России и не только в эксклюзивном интервью «Недели». Большой разговор с Валентиной Матвиенко.
Юлия Огнева, СТВ:
То есть вот в этом духовная наша ценность, духовное объединение такое вот Беларуси и России?
Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
Вы знаете, в чем ценность дружбы между Россией и Беларусью? Вообще, наша длинная, многовековая история никогда и никак не была омрачена. И в самые трудные ее этапы, этапы испытаний, русские и белорусы всегда были рядом. Наиболее ярко, может быть, это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда бок о бок, что называется, наши народы вместе боролись с врагом. Ведь первый удар приняла Брестская крепость. Белорусы проявили удивительный героизм, удивительную стойкость духа.
И знаете, хочется сказать и поклониться белорусскому народу – сказать огромные слова благодарности за то, что они так бережно, свято сохраняют память о воинах, павших в годы Второй мировой войны. Вы посмотрите, что происходит. Пытаются переписать историю Второй мировой войны. Пытаются снивелировать роль Советской армии, народов нашей страны многонациональной в победе над фашизмом. Сносятся памятники воинам, положившим свои жизни за освобождение Европы.
Совет Федерации выступил с такой инициативой: все памятники бойцам, павшим в борьбе с нацизмом, с фашизмом, объявить всемирным мемориалом. И мы хотим такую инициативу внести в Организацию Объединенных Наций. Надеемся на поддержку наших белорусских партнеров и уверены, что такая будет.
Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»