Дзиодзина: решение конфликтов – процесс ювелирный, где чужая бестактность может спровоцировать новое обострение

Алена Дзиодзина, психолог:

В конце прошлой недели Александр Лукашенко давал интервью для китайских СМИ, после чего пообщался и с белорусскими журналистами. Центральные темы в основном были связаны с международной политикой и желанием разобраться в происходящих событиях. Если проследить, как аккуратно Президент отвечал обо всем, что связано с международными связями, то прозвучало немало полезных рекомендаций о тонкостях дипломатии. Только в этот раз фокус сместился на комментаторов. «Если ты не понимаешь в элементарной дипломатии, то не надо давать оценки. Это разные люди и разные позиции», – говорил Александр Лукашенко о стремлении публичных персон комментировать те события, где их не было.

Почему так важна аккуратность в сообщениях СМИ и экспертных оценках со стороны наблюдателей? Во-первых, потому что журналист и эксперт не всегда входят в число очевидцев, а в объективной оценке важны детали. Людям со стороны зачастую кажется, что картина ясна и понятна. В то время как пара нюансов могли бы кардинально изменить понимание. А с другой стороны, когда речь идет об оценке международной коммуникации и конфликтах, это требует уровня дипломатии интерпретаторов. Стоит обратить внимание, как Александр Лукашенко говорит о прошедшей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, критикуя тех комментаторов, кто смотрит на их диалог с точки зрения проигравших и выигравших. Стоит признать, что само по себе событие было знаковым и с учетом того, как до сей поры развивались американо-российские отношения, по инерции хочется сравнивать: кто кого. Но что, если предположить, что цели произошедшей коммуникации стали другими и конкуренция двух держав отошла на второй план? Опять же, не стоит спешить с прогнозом американо-российской дружбы, но общие интересы и точки пересечения могут возникать даже между антагонистами. Опять же, в теории. Когда, например, ситуация требует отложить конкуренцию в сторону, пока это противодействие не привело мир к еще большей трагедии.